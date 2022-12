Un ancià es presenta a urgències amb un projectil incrustat a l'anus i obliga a evacuar part de l'hospital

Un papy se présente aux urgences avec un obus dans l’anus à Toulon: l’hôpital partiellement évacué https://t.co/WGaFdnJXaZ pic.twitter.com/AfXxtHozep — Var-matin (@Var_Matin) December 19, 2022

No és cap mena de broma.es va presentar aquest dissabte passat a urgències dea Toló (zona sud de França) amb un projectil incrustat a l'anus. L'obús era un objecte de la Primera Guerra Mundial. La notícia, que va transcendir aquest dilluns al vespre a la majoria dels mitjans locals francesos, va ser avançada pel rotatiu Var Matin, diari que va poder contactar amb la direcció de l'hospital.Per culpa d'aquesta situació,una part de l'edifici per poder avaluar la perillositat del projectil, d'un obús, que tenia l'home incrustat. Diversoses van presentar a l'hospital de Sainte-Musse per valorar la gravetat de la situació i si es podria produir alguna mena de detonació.L'octogenari va acabar admetent que el projectil no estava armat per a ser detonat i quina era la seva procedència.i no tenia cap mena de possibilitat de ser detonat.Durant unes hores no van funcionar la majoria dels serveis de l'hospital, a excepció dels de maternitat i d'urgències. Segons explica el rotatiu local francès, es va haver de realitzari així poder extreure el projectil."Poques vegades surt per on entra", admeten fonts de l'hospital al rotatiu, sobre aquesta mena d'operacions.. Després de l'operació, l'home de 88 anys va restar ingressat al centre però es troba perfectament de salut, segons les fonts hospitalàries consultades per Var Matin.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor