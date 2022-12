Feijóo assegura que «la democràcia surt enfortida» i promet «continuar defensant l'Estat sense cessions»

Hoy nuestra democracia sale fortalecida. En un Estado de Derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley. Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 19, 2022



En què afecta la decisió presa pel TC?

Un "dia negre" per a l'Estat

Rebutgen la teoria del "cop d'estat"

El cap de l'oposició i líder del PP,, s'ha expressat convençut que la democràcia ha sortit "enfortida" després de conèixer la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de paralitzar la tramitació al Senat de la llei que busca renovar-lo i, en un missatge al seu perfil de Twitter, ha subratllat que en un estat de dretAixí s'ha pronunciat després que el ple del TC hagi acordat suspendre de manera urgent la tramitació parlamentària de les dues esmenes per les quals es modifica el sistema d'elecció i arribada dels dos candidats al TC que nomena el Consell General del Poder Judicial (), admetent així les mesures cautelaríssimes sol·licitades, precisament, pel PP en el seu recurs contra les esmenes. En aquest sentit, el líder de l'oposició ha recalcat que "enfront del soroll i les pressions",En una línia similar s'ha expressat la secretària general de la formació,, que ha assegurat que la democràcia espanyola "és molt forta" i en ella, com marca la Constitució, tothom està "sotmès a la llei, tothom". També a través de Twitter, ha reclamat "amb serenitat".Res més conèixer la decisió del tribunal de garanties, fonts de la direcció popular han assegurat que l'estat de dret "ha triomfat" i han reclamat al govern de Pedro Sánchez quede suspendre de manera urgent la tramitació parlamentària al Senat de les dues esmenes per les quals es modifica el sistema d'elecció dels candidats del TC. "Aquesta deriva l'ha portat a qualificar als jutges de fatxes amb toga, a no respectar la separació de poders i a carregar i pressionar a tots aquells que posen en dubte la seva actuació", han afegit les mateixes fonts.Segons el PP, dijous passat va ser "un, amb un intent de l'executiu espanyol de tirar endavant al Congrés dels Diputats "les seves mesures costi el que costi, saltant-se la tramitació prevista i eludint els més mínims controls parlamentaris". No obstant això , han considerat que "avui la justícia ha volgut dir que, que el govern es va saltar totes les línies vermelles i que aquesta mena d'excessos no es poden permetre en un estat democràtic". Fonts pròximes a Feijóo han subratllat que "el TC no s'ha deixat influenciar per les pressions del govern i ha emparat els diputats del PP, així com tots els espanyols i el nostre estat de dret de la".A més a més, des de Gènova, en què deia que Espanya és un estat "social, democràtic i de dret" i que "ningú està per sobre de la llei", demanant respecte a les decisions judicials perquè "dins de la Constitució està la política, fora res".Aquest dimarts a primera hora, el portaveu del PP al Senat,, ha rebutjat rotundament que s'hagi produït un cop d'estat.El que ha passat, a parer seu, és que l'executiu espanyol "estava acostumat a governar amb nyaps" i l'última ha estat "ficar a tota velocitat unes esmenes socialistes, en una llei que no se sostenia per enlloc, sense possibilitat de debatre". D'aquesta manera, segons Maroto, l'objectiu era que el govern de Sánchez pugues començar el curs sense aquesta carpeta damunt la taula. "Els hi ha sortit malament i això dol", ha assegurat el representant popular, que també ha afirmat que el seu partit no s'oposa al debat en si, sinó que rebutja que es produeixi obviant les normes., ha considerat Maroto, que també ha etzibat que "confondre el cop d'estat d'Antonio Tejero del 23-F amb un recurs d'empara és no entendre res".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor