El govern espanyol acata la decisió del TC però ho titlla d'un fet «de gravetat màxima»

Què significa la decissió del TC? En què afecta

Quina era la reforma del PSOE?

Terratrèmol polític a l'estat espanyol. en una decisió presa en una jornada maratoniana i per 5 vots a 6 , va decidir ahir a la nit frenar de manera cautelaríssima la tramitació de la reforma de la llei del Poder Judicial, que inclou un canvi en les majories necessàries al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per renovar els membres del TC amb el mandat caducat. Les reaccions a aquest moviment sense precedents no es va fer esperar: la presidenta del Congrés,t, i el president del Senat,, van reaccionar de forma immediata per anunciar que acatarien la resolució judicial.El govern espanyol va ser el darrer actor de màxim nivell polític en aparèixer dilluns a la nit, ja de matinada. El ministre de la Presidència,, va comparèixer des de la Moncloa per afirmar, com Batet i Gil, que l'executiu acataria la resolució del TC, "malgrat que el govern espanyol no comparteix el procediment ni el fons de la decisió". En aquest sentit, Bolaños ha categoritzat com un fet "de gravetat màxima" la decisió del Constitucional perquè la seva acció "afecta els fonaments de la democràcia"."El Constitucional ha aturat la seva pròpia renovació pendent des de fa sis mesos, i ho han fet magistrats que amb el seu vot han decidit el seu propi futur", va sentenciar Bolaños des de la Moncloa. Segons el ministre de la Presidència, aquest, sinó un conflicte entre els que complim la Constitució i els que ela incompleixen fa quatre anys". Les autèntiques raons del bloqueig del PP i dels seus recursos judicials, ha dit, és "controlar el parlament quan tenen majoria i quan no hi és". "Avui lamentablement"., però el sector conservador del CGPJ es nega a designar dos magistrats per substituir-los. La reforma va ser aprovada la setmana passada al Congrés i ara havia d'arribar al Senat per a l'aprovació definitiva i entrada en vigor. Amb aquesta decisió, el TC obre una crisi institucional sense precedents a Espanya.que havia de servir per rebaixar les majories reforçades al si del Consell General del Poder Judicial per nomenar nous magistrats al TC.L'alt tribunal ha considerat que la via escollida, en el marc d'una reforma exprés del codi penal, no respecta els drets dels diputats del PP.en els aspectes referits als delictes de sedició, desordres i malversació que han pactat el PSOE, Unides Podem i ERC.La proposta de reforma del PSOE consisteix a rebaixar les majories necessàries al Consell General del Poder Judicial per renovar els magistrats del TC., però el bloqueig del sector conservador al govern dels jutges va impossible que es puguin triar els dos noms que corresponen a aquest òrgan (els altres dos corresponen al govern espanyol, que ja ha designat l'exministre Juan Carlos Campo i la catedràtica Laura Díez).Ara com ara,cosa que fa necessari un acord entre el sector conservador i el progressista. La proposta del PSOE i Unides Podem planteja que, si no s'aconsegueix aquesta majoria, n'hi haurà prou amb majoria simple.

