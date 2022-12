Ensurt a l'autobús d'Argentina: Messi, DePaul, DiMaria, Otamendi i Paredes gairebé pateixen un greu accident

¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.



Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

Festa nacional a l'Argentina pel Mundial de Qatar

Messi aixecant la Copa del Món a Qatar Foto: FIFA World Cup

Els autobusos descapotables per celebrar campionats de futbol solen ser protagonistes d'escenes memorables. Des de jugadors deixant-se anar com mai (només cal recordar diverses victòries del Barça, ambi companyia), ao, fins i tot, un equip argentí com el Belgrano, que va estar a punt de patir un greu accident. Gairebé els ha passat el mateix a Len la rua de celebració del Mundial de Qatar 2022.Els jugadors de la selecció argentina, que van celebrar ahir a la nit la victòria mundialista pels carrers de Buenos Aires, es trobaven asseguts a la part de darrere de l'autobús. En un dels seus passos per una de les avingudes cèntriques de la capital argentina,per evitar ser colpejats greument per diversos cables que pengen dels carrers de la ciutat.Otamendi, DiMaria, DePaul i Messi l'havien vist de manera prèvia i han pogut esquivar-ho de manera preventiva segons abans que fossin colpejats. Ara bé,i ha necessitat inclinar-se de manera antinatural per no ser llançat daltabaix de l'autobús.El president de l'Argentina,ha decretat festiu nacional dimarts 20 de desembre per rebre la selecciói celebrar la seva victòria al Mundial de Qatar 2022. El govern argentí, que ha pres aquesta decisió mitjançant un decret, només ha exclòs de la norma l'Administració Federal d'Ingressos Públics (AFIP) i els bancs, que treballaran fins a les dotze del migdia.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor