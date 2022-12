El govern espanyol retirarà la bonificació general de 20 cèntims al carburant el 2023

La bonificació de 20 cèntims el litre de carburant del govern espanyol deixarà d'estar disponible per a la majoria de la població a partir de 2023. Així ho ha anunciat aquest dilluns el secretari d'Estat d'Assumptes Econòmics,, que ha explicat que l'ajut quedarà restringit a aquells sectors professionals més castigats per la volatilitat del preu del petroli: el transport, l'agricultura, la ramaderia i la pesca.Així, a partir de l'1 de gener, només quedarà la gratuitat de Rodalies i Mitja Distància. "als costos de la guerra i anar retirant les mesures temporals", ha defensat García Andrés, número dos de, en un acte organitzat per Funcas.Calviño ja va deixar a l'aire la possibilitat de realitzar aquest moviment, que va lligar a l'evolució dels preus els darrers dies de l'any. Part d'aquesta decisió, segons va dir, respon al fet que la mesura éspel seu impacte fiscal i perquè beneficia exclusivament aquells que disposen d'un vehicle de transport privat. Tanmateix, va destacar les "dificultats" per adequar-la als diferents nivells de renda.Al seu torn, la ministra d'Hisenda,, ha assegurat en declaracions a RNE que l'executiu del que és part allargarà fins l'últim dia per, com va dir la seva homòloga d'Economia, determinar si els preus del petroli justifiquen la retirada de les ajudes. García Andrés, però, ha valorat que la situació de preus és ara "".

