Barcelona lidera la reducció de delictes a l'Estat

és, d'entre les quatre grans ciutats de l'Estat, on més es redueixen els fets delictius en comparació al darrer trimestre de 2019, just abans de l'esclat de la pandèmia. Així ho indiquen les darreres dades del ministeri d', que indiquen que se'n donen un. A, el descens és del 3% i el 0,72%, mentre que aaugmenten un 26%.L'informe comparatiu dels fets delictius dels primers tres trimestres de 2019 respecte als primers tres trimestres de 2022 a les quatre ciutats més poblades de l'estat espanyol destaca Barcelona com la metròpoli que millor avança cap a la disminució de la delinqüència, amb l'especial reducció dels, els més freqüents, que. És en aquest apartat on la ciutat comtal guanya avantatge amb les altres. D'aquests, destaquen els furs, que s'han reduït gairebé un 31%. Els robatoris amb força en domicilis i altres establiments cauen un altre 32%.Una altra dada destacada és que a Barcelona,mentre que a la resta de capitals s'han incrementat. El gran gruix dels delictes contra la integritat física són els anomenats. Aquesta tipologia ha baixat un 71,72% a Barcelona i, en canvi, ha crescut gairebé un 24% a Madrid i Sevilla i un 25,35% a València.La mateixa tendència es pot observar pel que fa als. Barcelona és l'única gran ciutat on cauen aquests casos, unconcretament. A Madrid, han augmentat un 137,5% i a Sevilla, s'han quintuplicat. És cert que la capital catalana era la líder destacada de la classificació, amb 15 homicidis el 2019, que han passat a ser-ne vuit el 2022. A Madrid se n'ha passat de vuit a 19, a Sevilla, d'un a cinc; i a València, de 5 a 7. Pel que fa a lesa Barcelona la reducció és del 33%.Finalment, els delictes ambsón els únics que. Les altres tres ciutats, però, han registrat uns increments més pronunciats. Són Madrid i València les capitals que lideren aquests increments amb un 36% i un 48% respecte al 2019. En el cas de Sevilla, l'augment ha estat del 26%.

