Anna Grau es postula com la salvadora de Ciutadans a Barcelona

Fa unes setmanes que la direcció detreballa per definir la seva, després de la darreraviscuda al grup municipal. Mentre s'espera que el comitè de garanties resolgui el cas del regidor Francisco Sierra , expulsat de la formació, al rescat ha sortit la periodista, actualment diputada al Parlament, que ha confirmat aquest dilluns que s'hi"per fer un salt cap al retrobament i la confiança".En una entrevista a La Vanguardia ha explicat quei de tots els votants. "Jo soc partidària de resoldre els conflictes parlant. Un delsque ha tingut el partit és que. Si faig el pas endavant, és per representar Cs amb una candidatura independent, sense cap servitud. I vull fer-ho amb diàleg, retrobament i lleialtat", ha afegit. Grau admet que Cs ha viscut una "" i, segons ha dit, "això s'arregla mirant als ulls de la gent".Grau s'ha postulat com adurant la reunió del comitè executiu autonòmic de Cs a Catalunya. Malgrat que els estatuts actuals del partit no obliguen a ferla direcció catalana ja va començar a preparar-se setmanes enrere per convocar-ne unes a la capital catalana, i amb l'anunci de Grau el partit ha decidit finalment fer-ho. Un dels arguments que es va esgrimir és que cal tenir en compte que l'any vinent, en el procés de, probablement es reformaran els estatuts i es podria reduir el llindar d'afiliats necessari per fer primàries, de manera que en previsió d'aquesta situació ja s'opta per convocar-les ara.Amb aquest moviment, Grau es postula com laa Barcelona, que ha viscut una crisi infinita durant tot el mandat . Els sis regidors elegits per la coalició entre el-la marca electoral de- no van resistir ni la sessió de constitució del consistori. Valls i Eva Parera, actualment al capdavant de Valents, se'n van desmarcar quan l'exprimer ministre francès va decidir facilitar l'elecció d'Ada Colau.Aquesta fractura ja va indicar laentre tots els protagonistes. Ciutadans, ambal capdavant, afronta un procés de refundació exprés camí del nou cicle electoral que en pot comportar, si es compleixen les travesses, la residualitat. Com s'ha arribat fins aquí? La regidorava abandonar el partit a mitja legislatura, el maig del 2021, i ha acabat fitxant per Valents, format per Parera i Óscar Ramírez, que va entrar quan la sortida de Valls va fer córrer la llista.Barceló es manté formalment com a regidora no adscrita i subscriu les intervencions i vots de Valents. La renúncia de Celestino Corbacho setmanes enrere -era regidor del grup com a independent- va tornar a fer córrer la llista i va accedir al consistori Noemí Martín, que es va alinear amb Paco Sierra amb un curiós moviment intern perla ja expresidenta del grup municipal Luz Guilarte

