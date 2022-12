La icònica resposta d'un restaurant a una ressenya crítica: «Jo també m'hauria posat a plorar»

El món de les ressenyes a internet acostuma a deixar frases per al record. No és estrany trobar-se amb picabaralles dialèctiques entre clients insatisfets i propietaris intransigents amb les crítiques, però en determinades ocasions, la clarividència de les respostes fa que el receptor quedi en evidència. El cas del Restaurant TT Taperia n'és un bon exemple.



"El nen es va posar a plorar en veure la seva hamburguesa. Només dic això...", comenta el José Joaquín per complementar la seva valoració d'una única estrella. El propietari, en veure-ho, no va quedar-se de mans creuades. "Hola!", comença, agafant embranzida per deixar anar la bomba.

"El nen es va posar a plorar perquè vau demanar una minihamburguesa (50g) i al seu germà gran una Wagyu (200g) després de dir-vos 3 vegades que l'hamburguesa mini era molt petita", explica, per tancar amb la frase cèlebre: "". Els comentaris dels usuaris de Twitter tampoc deixen ningú indiferent.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor