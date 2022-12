Acord de la UE per fixar un topall de 180 euros per MWh al preu del gas

Els estats de lahan arribat finalment a un acord per fixar un límit de seguretat en el preu del gas. Aquest dilluns, els ministres d'energia reunits ahan decidit fixar enel preu de referència per activar el mecanisme, que té com a objectiu evitar fortes distorsions al mercat i impedir que els estats de lapaguin un preu pel gas molt superior a la resta.El mecanisme ha tirat endavant per majoria qualificada, amb les abstencions delsi el vot en contra d'. Altres com, reticents inicialment en el límit fixat –el consideraven excessivament baix-, han acabat votant a favor.

