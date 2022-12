Amb Tu: atenció plural i inclusiva per estar cada cop més a prop teu

Aposta per l'atenció presencial

La companyia ha posat en marxa aquest any el servei d’oficina mòbil que se suma a les quatre oficines on s'ofereix atenció presencial.

Atenció sense barreres

Una dècada després de la posada en marxa del Fons de Solidaritat, Aigües de Barcelona ha impulsat una nova tarifa social.

En els darrers anys, la nostra manera de viure i relacionar-nos ha canviat. Lai lahan permèsles companyies als seus clients, facilitant-ne la comoditat i adaptant el servei i l’atenció que presten segons les necessitats de cada persona. Actualment, ens trobem en un punt en què elha aprofitat totes les oportunitats que l’era digital ofereix per agilitzar els processos i gestions. Aigües de Barcelona , conscient d’aquesta realitat, va llançar l’any passat elamb l’objectiu de facilitar les gestions a tots els clients, d’apropar la companyia a la ciutadania i de trencar barreres digitals, de comprensió idiomàtica, d’accessibilitat o econòmiques. Sempre amb la vocació de situar lesi d’assegurar que tots els clients sense excepció puguin accedir als seus serveis.A través d’aquest programa, la rapidesa, comoditat i accessibilitat de l’ àrea de clients de la web o de l’ app es complementen amb el servei deo deld’assistència virtual, en què es proporcionen respostes a les consultes més habituals dels clients. Sempre comptant amb l’, amb la mateixa proximitat de sempre.A més de la seva, disponible a través de les, la companyia ha posat en marxa aquest any el servei d’, amb l’objectiu d’apropar l’atenció presencial als habitants de qualsevol municipi de l’àrea metropolitana on la companyia presta servei, facilitant la gestió dels tràmits i consultes sobre el servei i consum de l’aigua, a prop de casa.La renovada Oficina d’Atenció al Client de Badalona i la de l’Hospitalet són exemples d’, resultat d’un projecte de la companyia en què la plantilla va participar en la presa de decisions.Responent al compromís d’Aigües de Barcelona cap a les persones amb discapacitat, i en col·laboració amb, exsecretària d’estat de Serveis Socials i especialista en discapacitat, es va crear un espai, és a dir, creant zones més àmplies i diàfanes, millorant l’accés de llum natural i apostant per l’ús de fusta sostenible, plantes i una font d’aigua de l’aixeta.Amb l’objectiu de proporcionar als ciutadans unaal servei de tots els col·lectius, Aigües de Barcelona ha implementat l’atenció en, en els principals canals d’atenció: telèfon i oficines.A més, ha establert, a través d’un conveni de col·laboració amb FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya), un(LSC), amb què garanteix que les persones amb discapacitat auditiva tinguin el mateix accés a la informació i la comunicació i puguin fer les gestions en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania. La disponibilitat de laper a persones amb discapacitat visual és una altra de les mesures per impulsar una atenció més inclusiva i plural.Així mateix, per a situacions de, l’objectiu és garantir que totes aquelles persones que requereixin algun dels ajuts disponibles els coneguin i els puguin sol·licitar de manera senzilla i àgil.Gairebé una dècada després de la posada en marxa del Fons de Solidaritat, Aigües de Barcelona ha impulsat una, com a mecanisme estructural amb la mateixa finalitat que el fons: facilitar el pagament del rebut de l’aigua de les llars en situació de vulnerabilitat. La nova tarifa social ha permès incrementar la bonificació de la quota del servei i dels trams de consum vital de subministrament d’aiguaper a col·lectius i famílies en situació de vulnerabilitat.de l’àrea metropolitana ja se n’han beneficiat.Les persones d’Aigües de Barcelona queper qualsevol dels canals estan directament. A més d’haver fet sessions de sensibilització per donar a conèixer el tipus de bretxes i com actuar en aquestes situacions, s’ha obert un canal perquè tot el personal, des de la seva experiència en el dia a dia, pugui aportar suggeriments de millora.Amb aquest nou model, Aigües de Barcelona continua amb la sevai contribuir a la consecució dels(ODS), jugant un paper essencial en el compliment de l’ODS 6 (Aigua neta i sanejament) i ODS 17 (Aliança per als objectius), i també de l’ODS 1 (Fi de la pobresa), ODS 3 (Salut), ODS 9 (Innovació) i ODS 11 (Ciutats sostenibles), sense oblidar-nos de l’ODS 13 (Canvi climàtic).