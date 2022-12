L'Audiència Nacional arxiva la causa sobre la «caixa B» del PP

"No hi ha arbitrarietat ni irregularitats"

Un cas que es remunta al 2013

El jutge de l'Audiència Nacionalha acordat l'arxivament provisional de la peça coneguda com a "" o "", derivada del, en què s'investigaven les suposades donacions d'empresaris ala canvi de l'adjudicació d'obres públiques. Cinc anys després que se'n reobrís la causa, el magistrat entén que no queda degudament justificada la perpetració dels delictes que s'investigaven.La decisió arriba després quesol·licités el sobreseïment, en rebre de laun darrer informe on no es detectaven irregularitats als processos d'adjudicació. Ara, d'acord amb el ministeri públic, Pedraz assenyala en la seva interlocutòria que procedeix l'arxiu i no acceptarà noves proves documentals. ", que s'hagin produït aquells fets ni aporti cap dada incriminatòria", ha asseverat el jutge.Pedraz posa el focus "principalment" a l'informe pericial del 4 de novembre passat de la IGAE. En aquest document s'especificava que "" i "impossibilita establir una relació entre els pagaments o les donacions i els contractes adjudicats".En els raonaments jurídics, el jutge també recorda que la part de la peça separada coneguda com a "" es va reobrir el 28 de febrer de 2017 per les declaracions efectuades tant per l'empresaricom pel líder de la trama Gürtel. Arran d'aquests testimonis, es va sol·licitar la pràctica de diligències per comprovar si determinades anotacions reflectides en la "comptabilitat B" del PP permetrien demostrar els fets delictius.Si bé, el jutge es recolze en l'informe de la IGAE per dir que no se'n desprèn "la comissió dels delictes que s'investigaven". "En aquest s'analitza la forma de contractació, les possibles incidències en els diferents expedients, però, i el que no donen és cap element que permeti la connexió d'aquests contractes amb les preteses donacions dels anomenats papers de Bárcenas", afegeix.Tanmateix, afegeix que "". La conclusió provisional és aleshores la de l'absència, de moment, de suficients indicis per estimar justificada la comissió dels delictes atribuïts als diferents querellats, segons explica el magistrat parafrasejant la decisió del 2015.Va ser el jutgequi, el 2013, va iniciar el cas, però el va tancar dos anys després en no trobar més indicis delictius que els del pagament de la reforma de la seu popular deamb aquests fons extracomptables, un assumpte que ja havia estat jutjat. Tot i això, la informació revelada pel líder de la Gürtel, Francisco Correa, durant el judici per la primera època de la trama corrupta va permetre reactivar-la.L'extresorer del PP, que fins aleshores ho havia negat, va confessar en un escrit enviat a la Fiscalia Anticorrupció que algunes de les donacions realitzades buscaven adjudicacions. En la seva declaració del 16 de juliol del 2021 davant Pedraz, va implicar directament tots elsdel PP en afirmar que tractaven amb els empresaris que contribuïen a aquesta suposada comptabilitat oficiosa. La de Bárcenas va ser l'última declaració abans que Pedraz posés fi a la fase d'instrucció, el 29 de juliol del 2021.

