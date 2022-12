Ferrero Rocher no regala 5.000 lots per Nadal: és una estafa

Un cas de phishing de manual

El missatge que corre, almenys des del 14 de desembre, a WhatsApp i Facebook principalment, és una estafa.Newtral ha contactat amb la companyia i ha negat completament que hi tingui res a veure. "És fals", ha assegurat un representant. L'empresa s'ha vist obligada a respondre els rumors perquè les publicacions amb l'enllaç al sorteig per obtenir gratis els seus productes s'han fet completament virals.pel missatge que difon: "Lot de xocolata de Nadal de Ferrero. 5000 regals gratis per a tu". A la previsualització de l'enllaç, s'hi poden veure dues capses de bombons rodones de la companyia i, si s'hi clica -cosa que no s'ha de fer-, es pot comprovar que el link no dirigeix a la seva pàgina web. No és ni ferrerorocher.com/es ni ferrero.es. Un cop dins, es demana a l'usuari donar les seves dades personals i bancàries per accedir al premi a través d'un qüestionari i enviant l'enllaç als seus contactes. És en aquest moment quan es materialitza l'estafa.Aquest és, clarament, un cas de phising, una estafa a través de la qual algú suplanta la identitat d'una empresa per obtenir alguna cosa a canvi. Diverses coses que ens poden fer sospitar que n'estem sent víctimes és, si consultem els perfils a xarxes socials de la companyia o bé directament la seva web, no promocionen per enlloc el sorteig. Normalment, ho acostumen a fer. A més a més, si en un cercador busquem "Ferrero Rocher lots de Nadal", per exemple, veurem que ens apareixen moltesD'altra banda, l'enllaç que circula en els missatges virals és un URL escurçat (tinyurl) seguida d'un domini rus (.ru). Unes adreces web que l'(OSI) ha dit que “sovint són utilitzades per ciberdelinqüents”, que “s'aprofiten que amb l'URL escurçat no es pot comprovar si es tracta d'un lloc legítim o no”, com passa amb l'estafa de Ferrero Rocher.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor