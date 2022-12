Junts dona llibertat a Trias per pactar amb el PDECat a Barcelona

Junts veu lluny l'acord pels pressupostos

dona llibertat a l'exalcaldeper pactar amb el PDECat a Barcelona. "Trias té les mans lliures per configurar la seva llista electoral", ha assegurat aquest dilluns el portaveu de Junts,. En una roda de premsa a la seu del partit, Rius ha negat estar al cas de les converses amb el, però ha remarcat que "a nivell municipal es poden prendre acords amb altres formacions" encara que Junts no faci un pacte a nivell "nacional amb cap partit". "", ha reblat. Trias és l'únic candidat que s'ha presentat a les primàries de Junts a Barcelona, segons ha confirmat la formació aquest dilluns.El secretari d'organització del PDECat,, ha assegurat en una roda de premsa aquest dilluns al matí que han iniciat converses "de partit a partit" per explorar un acord de cara a les municipals de Barcelona amb la candidatura de Xavier Trias. En canvi, des de la direcció de Junts neguen converses directes i deixen en mans de Trias les condicions d'un eventual pacte amb el PDECat. Aquesta formació té els drets electorals del grup de Junts a Barcelona.En una entrevista a la SER aquest matí, Trias ha avançat que ". "Serà una candidatura molt Trias", ha remarcat l'exmilitant del PDECat, que ha expressat preocupació pels barcelonins que "sempre han votat CiU" i ara no saben a qui votar. "Intento que tinguin clar que poden votar el Trias", ha dit parlant d'ell en tercera persona.El partit deha destacat que van fer "una gran aportació en el govern municipal de Trias" (2011-2015) i que "encara tenen molts actius humans" per entrar al consistori barceloní. Si bé el PDECat prefereix una "coalició electoral", Boadella ja ha deixat clar que no és una línia vermella i que s'obren a altres fórmules: "No és maximalista". Ara volen negociar "amb discreció" i "de partit a partit" per arribar a una "entesa" en les pròximes setmanes.Junts ha exigit al president Pere Aragonès que "es mogui" en la negociació dels pressupostos i. Rius ha titllat "irrellevant aritmèticament" el pacte entre ERC i els comuns pels comptes, i ha insistit en les desavinences sobre fiscalitat i grans projectes, com el Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat o la Ronda del Vallès, però ha assegurat que continuaran "anant a totes les reunions". Junts veu "imprescindible ajustar la càrrega impositiva en l'actual context econòmic, marcat per una alta inflació". Per això, reclamen una deflactació de l'IRPF i revisar l'impost de successions.

