Mor Laura Jordán, exprofessora d'«Operació Triunfo»

La familia de Operación Triunfo lamenta la marcha de Laura Jordan, profesora de voz de OT 2005 que nos ha dejado demasiado pronto. El abrazo más cálido y cariñoso para sus familiares y amigos. DEP. 🖤 pic.twitter.com/gCsMZ4Q9Te — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 19, 2022

Dol al món de la música, i especialment al de la família d'. L'exprofessora de veu del concursha mort aquest dilluns, tal com ha confirmat el mateix programa. Jordán, nascuda a, havia format part dels professors d'Operación Triunfo en l'edició del 2005."Lamentem la pèrdua de Laura Jordán, que ens ha deixat", ha lamentat el compte del programa a través d'una piulada en què també ha enviat "l'" pels seus familiars i amics. Es desconeixen per ara les causes de la seva mort.La també cantant catalana es va formar entre grans artistes comi també va estudiar al Musicians Institute de Los Angeles. Després de participar en més programes com La noche abierta de La 2, actualment feia classes com a professora a l'

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor