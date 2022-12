Els experts del govern espanyol plantegen apujar el salari mínim entre 1.046 i 1.082 euros

Els experts del govern espanyol plantegen apujar el(SMI) de cara al 2023 i situar-lo entre els 1.046 i els 1.082 euros. Així ho ha presentat la ministra de Treball,, arran d'un informe d'un grup d'experts triats per l'executiu estatal perquè valoressin com havien d'apujar-se els sous. L'increment respecte del 2022, que era de 1.000 euros, seria d'entre el 4,6% i el 8,2%.Aquest és el primer dels passos que caldrà seguir per confirmar la pujada dels salaris mínims, els quals cobren un de cada deu treballadors a l'. Ara, caldrà citar a la patronal i els sindicats per consultar-los, tal com es marca a la llei. Posteriorment, s'haurà de portar al consell de ministres, que té previst aprovar la mesura el 27 de desembre. Així, es publicaria al BOE abans de l'1 de gener i, per tant, entraria en vigor només acabat de començar el 2023.Díaz, en la roda de premsa en què ha explicat lesdel comitè d'experts, ha reivindicat que l'SMI és una eina "eficaç" i que així ho demostra l'"". Segons la vicepresidenta segona del govern espanyol, aquest indicador ha millorat "el gran problema de l'Estat: la", i ha assegurat que no impacta negativament en la creació de llocs de treball.

