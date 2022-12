L'ATM dona per fet que l'any vinent es mantindrà la reducció de preus al transport públic

Els preus, fins ara

El consell d'administració de l'(ATM) ha anunciat aquest dilluns que mantindrà les mateixes tarifes pel 2023 i la part de les bonificacions que correspon a les administracions catalanes. Això suposa mantenir la reducció del 20% del preu en els bitllets de la T-Usual i la T-Jove. I això servirà per a tot l'any vinent. Tanmateix, perquè els preus actuals d'aquests bitllets segueixin igual que actualment,que ha protagonitzat els últims tres mesos: el 30% del cost d'aquests títols, que feien que quedessin a la meitat quan se sumava amb la part catalana. Els responsables polítics de l'ATM han posat èmfasi en donar per fet l'aportació del govern estatal i han emmarcat l'anunci en el consell de ministres d'aquest dimarts o de la setmana vinent.La tinent d'alcaldia de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha assegurat que tenenen la decisió de l'executiu de Pedro Sánchez, després d'haver escoltat els seus darrers posicionaments. En la mateixa línia s'ha expressat la també tinent d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet: "L'Estat ens ha manifestat que ha de continuat amb el 30%". Aquesta postura, però, encara no és oficial i és la que marcarà el preu final del transport públic.Ara bé, per la rebaixa del 20% oficialitzada per l'ATM, també seran més barats que a principis d'aquest any.Tanmateix, una de les claus d'aquesta roda de premsa és que la bonificació actual de la T-Casual -l'antiga T-10- podria deixar d'existir. En aquest sentit, des de les administracions catalanes sempre s'havia defensat que es vol "prioritzar" els títols de qui utilitza el transport de manera més recurrent. Per això, tampoc ara hi ha bonificació catalana a la T-Casual. Ara, Janet Sanz ha obert la porta a què la nova bonificació de l'Estat -si es confirma- ja no contempli l'actual rebaixa del 30% sobre aquest bitllet., ha reblat la responsable de mobilitat barcelonina.Els representants de l'ATM han reivindicat l'esforç econòmic que suposa mantenir els preus actuals, des de l'espai corresponent a les administracions catalanes. Ho justifica l'emergència climàtica i social, ha dit Sanz. En concret, s'ha quantificat en 34 milions el valor de congelar tarifes -mantenir els preus de tot el transport amb què es va començar l'any 2022- i en. Aquesta inversió final se la reparteixen la Generalitat, que es fa càrrec de la meitat del total, i l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que accepten una quarta part del cost cadascun.Arran del descompte de l'Estat, en el marc de mesures per frenar la crisi provocada per la guerra a Ucraïna, es van rebaixar els títols un 50% en els que són de caràcter mensual i trimestral i un 30% els que són de tipus multiviatge. Aquest canvi en el preu s'aplica, per ara, des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre, i se suma a la gratuïtat de Rodalies també en el mateix període.Ara bé, si aquesta rebaixa no torna a aplicar-se, el 2023 la(10 viatges) valdrà 11,35 euros per una zona, 22,40 euros per dues zones, 30,50 euros per tres zones, 39,20 euros per quatre zones, 45,05 euros per cinc zones i 47,90 euros per sis zones. En el cas de la(viatges il·limitats durant 30 dies), seran 32 euros per una zona, 43,10 euros per dues zones, 60,50 euros per tres zones, 74,05 euros per quatre zones, 85 euros per cinc zones i 91 euros per sis zones.Pel que fa als menors de 25 anys - i amb la previsió d'ampliar-ho fins als 30 anys, tal com va explicar el president de la Generalitat,-, la(viatges il·limitats durant tres mesos) tindria un cost de 64 euros per una zona, 84,20 euros per dues zones, 118,05 euros per tres zones, 144,60 euros per quatre zones, 165,95 euros per cinc zones i 177,80 euros per sis zones.

