Un home accepta quatre anys de presó per violar una menor que havia drogat a Sant Adrià de Besòs

Un home ha acceptat aquest dillunsper abusar sexualment d'una menor a Sant Adrià de Besòs a la que havia subministrat èxtasi sense que ella ho sabés el febrer del 2020. A més,pels danys morals causats. La Fiscalia demanava inicialment set anys de presó i sis de llibertat vigilada, a més de la prohibició d'aproximació i comunicació amb la víctima durant vuit anys. Finalment, totes les parts han arribat a, que ha estat ratificat per l'Audiència de Barcelona, on s'havia de celebrar el judici aquest dilluns.Segons el relat de la fiscalia, cap a les 18.30 hores del 26 de febrer del 2020 l'acusat iestaven en un passeig de Sant Adrià, on estaven escoltant música i bevent coca-cola i Red Bull. L'acusat va oferir a la menor barrejar el, a la qual cosa es va oposar. Quan la noia va anar a orinar a uns arbustos propers, l'acusat va aprofitar per introduir la droga a la beguda de la noia, que se la va prendre en tornar.Al cap de mitja hora es va començar a trobar malament i va acabar caient a terra marejada i amb pèrdua de consciència. En aquell moment, l'acusat va aprofitar per abaixar els pantalons i calcetes a la menor iL'home va parar quan va ser recriminat per una parella que havia vist la situació. Al cap de poc va arribar la Policia Local de Sant Adrià, que va detenir el sospitós.

