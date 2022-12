Serrat, un univers de llibertat

El Poble Sec obrer i derrotat

El tretze dels Setze

Recuperador de la cultura tradicional

Un impossible La, la, la en català

La petjada machadiana

Mediterráneo

L'activista contra la dictadura

Una connexió clau: Buenos Aires

La unió amb Sabina

Mô, el Serrat recollit

El Barça de Serrat

diu adeu als escenaris amb, el primer aquest dimarts, pels que ja no queden entrades. Nascut el 1943, aquesta setmana clourà a Barcelona la seva darrera gira, El vici de cantar , última trobada amb el seu públic, que l'ha acollit de nou amb emoció, rememorant i cantant els seus temes de sempre., de Catalunya a l'estat espanyol, passant per escenaris de mig món, amb una especial rellevància en països d'Amèrica Llatina.Serrat és tot un univers i ha acompanyat moltesen els darrers. L'obra de l'artista no es pot reduir a una etiqueta o un únic vessant. Encarnant sempre valors de solidaritat, de memòria popular, d'amor i de compromís, se'ns apareixen molts Serrats, a mesura que va anar forjant la seva trajectòria des que va néixer al cor d'un barri popular de Barcelona.Joan Manuel Serrat neix al Poble Sec, fill d'un parei d'unaque va veure morir bona part de la seva família a mans dels franquistes. Molts temes de Serrat es forjaran en la memòria d'un origen humil, de carrers destarotats i oblits oficials. És el que canta a(El meu carrer / no val dos rals: / són cent portals / trencats a trossos / i una font on / van a beure / infants i gats, / coloms i gossos".La nostàlgia acompanyarà moltes cançons del noi del Poble Sec, com quan recorda a La guitarra, un tema del seu primer disc, la que li va regalar el seu pare als setze anys. Uns anys després, a, recupera la memòria familiar.Mentre es treia el títol de perit agrícola -va ser un bon estudiant-, Serrat aprenia a cantar i tocar la guitarra. El 1965 va ser important: el periodistael va convidar al seu programa de Ràdio Barcelona. Molt aviat, es va vincular al moviment de la, que aplegava joves cantautors encisats per la cançó francesa i que tan important va ser per recuperar la llengua. Serrat es va integrar en el grup, sent-ne el número tretze. El número 1 eraÉs un dels vessants destacats de la trajectòria de Serrat, que comparteix amb altres exponents de la Nova Cançó: la de recuperador de la cultura popular i tradicional. Un exemple és el disc, del 1968, el segon àlbum del cantant, que té la direcció musical d'i que inclou temes com El rossinyol, La presó del rei de França o El ball de la civada.El 1968 es va produir un dels episodis que han deixat més empremta en la biografia de Serrat. Sent ja un cantant consagrat, se li va oferir representar Espanya al. Amb el tema, escrit per Manuel de la Calva i Ramón Arcusa, integrants del Dúo Dinámico. Serrat ja havia començat a cantar alguns temes en castellà, cosa que li va merèixer algunes crítiques en sectors del catalanisme. El cantant, però, va exigir podera Eurovisió. El règim es va tancar en banda i Serrat va ser apartat i substituït per Massiel, que va acabar guanyant el primer premi del festival. La polèmica va dur cua i va comportar l'ostracisme del noi del Poble-sec en els mitjans oficials.El poetaha estat un dels grans companys de viatge en la carrera de Serrat, que musicant i posant veu a molts dels temes de l'escriptor sevillà va retre homenatge a una cultura, la republicana espanyola, reprimida per la dictadura. Serrat va començar a submergir-se en la poesia de Machado a partir del seu disc(1969), que inclou dotze temes. La saeta i Cantares són, sens dubte, els més coneguts. Però el disc aplega temes molt definitoris del poeta que va morir a l'exili, com El demà efímer, on Machado carrega contraenfront una Espanya ideal, la "de la ràbia i de la idea".Escoltar aquesta "aliança" de Machado i Serrat és sempre una experiència emotiva. Però en l'obra de Serrat hi ha molts més poetes. El 2010 va llançar Hijo de la luz y de la sombra, a partir de poemes de, un altre intel·lectual compromès amb la República i víctima també de la repressió, mort a la presó d'Oriola poc després de la fi de la Guerra Civil. I ha versionat poemes dePossiblement,va assenyalar un abans i un després en l'obra de Serrat. La cançó va aparèixer n un disc del mateix títol el 1971, quan el cantant patia el rebuig dels estaments oficials. L'àlbum recull deu temes en castellà, alguns emblemàtics, com Aquellas pequeñas cosas, queva considerar una de les millors cançons en castellà. Però Mediterráneo -que sembla que es va inspirar durant una estada del cantant a Calella de Palafrugell- va ser el tema estrella i el que va catapultar el cantant entre el públic espanyol. Un cant a la vida banyada pel mar i a la història, també tràgica, del continent. Però també una visita a la infantesa i als escenaris més íntims, i un elogi al caràcter vitalista del sud. El tema va contribuir igualment a obrir Serrat al món llatinoamericà.Des del seu xoc amb el règim per Eurovisió, Serrat era una figura detestada en els ambients oficials. Fins al 1974 no va tornar a aparèixer per TVE. D'aquests anys són temes seus censurats, com, un tema sobre la situació al País Basc i la repressió policial. El 1975, amb motiu de lesdel franquisme, va fer unes declaracions molt crítiques contra el règim espanyol des de Mèxic i es vafins entrat l'any 1976.Des que Serrat va cantar per primer cop a, el vincle entre ell i la societat argentina es va fer molt fort. El país vivia uns anys de tensió política i social, amb parèntesis democràtics i etapes de règim militar. Hi va tornar vàries vegades i, de fet, mai se n'ha anat. Durant la dictadura dels generals Videla i Galtieri (1976-83), els seus temes van esdevenir, especialment(1973), basat en un poema de Miguel Hernández. El concert que va donar el 1983 va quedar en l'imaginari argentí com una gran demostració democràtica. Serrat va ser també a altres països, com Xile, on durant el govern d'Allende va cantar de franc i després de la dictadura de Pinochet. El 1985, va treure El sud també existeix, amb molts temes impregnats de la poesia de Benedetti.Un dels moments destacats de la trajectòria de Serrat es va produir amb la trobada artística amb Joaquín Sabina, el 2007, quan tots dos van fer la gira. Des d'aleshores, el vincle professional ha estat intens i ha ofert moments especials en dos artistes que han cantat els grans temes de l'altre conjuntament i han mostrat una curiosa relació empàtica. Serrat ha arribat a dir que l'únic que no comparteixen és el sexe.Alguns crítics han assenyalat que era difícil per Serrat, amb èxits tan contundents com els dels seus primers anys, de mantenir el mateix nivell de qualitat. Però en la seva darrera etapa, el noi del Poble-sec ha desmentit tots els pronòstics i, si és difícil superar molts dels primers temes, ha satisfet el seu públic. Dels darrers temps és, una antologia de tota la seva cançó en català. El 2006 va treure, inspirat en el seu Maó estiuenc, que, un dels coneixedors de la seva obra, defineix com "un refugi emocional, de serenitat i maduresa".La passió pelés una altra de les que formen el món Serrat. Des de ben petit, va bategar a l'escalf dels colors blaugrana i aquesta identificació és present en molts dels seus temes. A Temps era temps , recorda el mític equip dels Basora, César, Kubala, Moreno i Manchón. Té un tema dedicat ai no ha amagat mai la seva condició de culé vehement. En més d'una ocasió ha cantat l'del club al Camp Nou. Aquí el podem veure amb motiu de la celebració del centenari, el 1998.

