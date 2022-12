El TC admet a tràmit el recurs del PP i aborda ara si suspèn la tramitació de la reforma del Poder Judicial

Esquivar el bloqueig del PP

Ara el CGPJ té pressa

Debat crispat al Congrés i vista posada al Senat

Reunió llarga i divisió profunda davant d'un tema complex que amenaça de convertir-se en una autèntica crisi institucional a l'estat espanyol. El(TC) ha abordat aquest dilluns el recurs d'empara del PP que demana aturar la tramitació de la reforma de laper canviar la manera com s'escullen els magistrats de l'alt tribunal i esquivar així el bloqueig dels conservadors controlats pels populars. Després d'un debat llarg, que ha durat matí i tarda, els onze magistrats han acordat l'admissió a tràmit i han rebutjat apartar dos magistrats, tal com demanava el, abans d'abordar si suspèn de manera cautelaríssima la tramitació de la reforma de la llei al Senat.El ple ha arrencat passats pocs minuts de les deu del matí i s'ha allargat fins ben entrada la tarda. Al matí, el TC ha acordat que la qüestió es debati al ple, amb els onze magistrats, on hi ha una majoria conservadora de sis a cinc. El debat a la tarda ha passat per decidir sobre l'admissió a tràmit del recurs del PP, abordar les recusacions plantejades i també les mesures cautelaríssimes sol·licitades pels populars. Finalment, el recurs s'ha admès a tràmit i s'ha descartat apartar el president del TC,, i el magistrat, tots dos del sector conservador i amb el mandat caducat des de fa mesos.Des que el TC va anunciar que convocaria un ple extraordinari per decidir sobre la suspensió de la tramitació de la reforma del codi penal, PSOE i Unides Podem han presentat una allau d'escrits per intentar que l'alt tribunal no interfereixi en el poder legislatiu. Els dos partits del govern espanyol consideren que González-Trevijano i Narváezper decidir sobre una reforma de llei que els afecta a ells mateixos perquè, si tira endavant, se'ls podrà substituir al TC per altres magistrats. El ple no ha considerat pertinent aquesta petició i els dos jutges han pres part del debat i votació de les decisions. La votació ha evidenciat la divisió entre conservadors (6) i progressistes (5).La proposta de reforma del PSOE consisteix a rebaixar les majories necessàries al Consell General del Poder Judicial per renovar els magistrats del TC. Quatre dels membres de l'alt tribunal tenen el mandat caducat des de fa sis mesos, però el bloqueig del sector conservador al govern dels jutges va impossible que es puguin triar els dos noms que corresponen a aquest òrgan (els altres dos corresponen al govern espanyol, que ja ha designat l'exministrei la catedràtica). Ara com ara, la majoria necessària és de 3/5 parts dels vocals del CGPJ, cosa que fa necessari un acord entre el sector conservador i el progressista. La proposta del PSOE i Unides Podem planteja que, si no s'aconsegueix aquesta majoria, n'hi haurà prou amb majoria simple.La renovació del TC és clau per a Sánchez per encarar el tram final de legislatura. Les reformes progressistes impulsades pel govern espanyol acabaran a la taula de l'alt tribunal arran dels recursos de la dreta., i sap que tindrà més possibilitats d'èxit si qui ha de decidir sobre la constitucionalitat de les lleis és un tribunal de majoria progressista. El PP també ho sap, i per això fa mesos que bloqueja la renovació de l'alt tribunal -i també del CGPJ-, per no perdre el control del poder judicial. Tant PSOE com Unides Podem han acusat els populars de saltar-se la Constitució i d'intentar guanyar als tribunals allò que perden a les urnes. La majoria que continua al CGPJ correspon al 2013, quan Rajoy tenia majoria absoluta.Quan va transcendir la reforma que plantejava Sánchez, el CGPJ va afanyar-se aper abordar, de nou, el nomenament dels seus dos magistrats al TC i evitar que s'escollissin per la via que estableix la modificació legislativa del govern espanyol. Aquest mateix dimarts hi ha reunió del govern dels jutges per mirar de desencallar la situació i designar dos magistrats que se sumaran als que ja ha triat la Moncloa i hauria de permetre un canvi de majories al TC. Fa sis mesos que el bloc conservador bloqueja el canvi al TC, però ara els vocals, amb el mandat caducat des de 2018, tenen pressa per prendre la decisió a través d'un acord entre sector conservador i progressista, i no pas per majoria simple com permet la reforma del govern espanyol.El TC havia de prendre una decisió d'urgència el dijous, poques hores abans del ple al Congrés, però la divisió interna ho va impedir i es va ajornar el ple a dilluns. La votació a la cambra baixa es va poder fer amb normalitat, però va ser una sessió crispada, amb retrets creuats entre la bancada de la dreta i el govern espanyol. PSOE i Unides Podem van acusar el PP d'haver intentat un "cop" contra la democràcia , i no van faltar les referències al cop d'estat del 23-F. Un cop tramitada la proposició de llei al Congrés, aquesta setmanaper tal que pugui entrar en vigor. El PP ja ha demanat que se suspengui la sessió, prevista pel dijous, mentre el CGPJ té pressa ara per abordar, aquest dimarts, la designació dels dos magistrats que li pertoquen després de mesos de bloqueig.

