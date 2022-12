Foment reclama uns pressupostos que no vagin «contra les grans empreses»

El president de, ha reclamat de nou al Govern i a les forces polítiques que aprovin unsi que es caracteritzin per unaa la inversió. Ha assegurat que els comptes generals de l'Estat "no són els millors per a la competitivitat, però com a mínim són uns pressupostos". En referència a unes declaracions de, delscomuns, afirmant que els perdedors de l' acord dels comuns amb el Govern pels pressupostos eren Foment i Endesa, el líder empresarial ha dit que Foment no va en contra de ningú i que té "que els comuns".Sánchez Llibre ha recordat que Foment del Treball va ser la primera patronal a pronunciar-se en favor de l'increment de salaris, i que veuen bé una, però dins d'unliderat pel president del govern. Ha reiterat, com ha fet en altres ocasions, que un possible increment com el que ara s'està estudiant s'hagi d'aplicar de manera lineal per a tots els segments professionals.El cap dels empresaris ha demanat a la Generalitat que busqui la màxima "complicitat" amb les forces parlamentàries i eviti una pròrroga dels comptes. En una trobada informativa amb motiu de les festes de Nadal, el dirigent patronal ha afirmat que el context d'incertesa fa més peremptòria l'existència d'uns pressupostos. I ha tornat a demanarper l'activitat dels empresaris, ja que la imatge del patró prepotent "i fumant amb puro" és pròpia d'altres èpoques: "A Foment defensem uni quan parlem d'empresa ho fem també de treballadors i clients".Josep Sánchez Llibre ha anunciat que aquest dimarts es reunirà amb el president de la CEOE , per reconduir les relacions entre totes dues patronals després de les eleccions a l'empresariat espanyol. S'ha mostrat "optimista" de cara a consolidar unes bones relacions amb la CEOE, de la qual Sánchez Llibre n'ha estat vicepresident els darrers quatre anys.

