Entra a robar en un local de Palafrugell borratxo, s'adorm i l'enxampa la policia

La Policia Local de Palafrugell (Baix Empordà)al local social del barri de, i que anava tanque va quedar-se adormit a dins. El robatori va tenir lloc dijous de la setmana passada, però s'ha donat a conèixer aquest mateix dilluns. L'home va entrar al local municipal forçant una de les finestres i havia agafat 13 ordinadors portàtils, un projector i material informàtic divers, que va posar dins una bossa d'escombraries. Com que no té papers, els agents han traspassat la detenció al cos espanyol de policia (CNP).Al lladre, però,. Perquè va posar-se a beure alcohol i com que anava tan borratxo va acabar quedant-se adormit dins del local social, on els agents de la Policia Local el van atrapar. Com que van veure que no tenia autorització per residir a l'Estat, la policia es va coordinar amb el CNP perquè se li obrís un procés d'expulsió. Abans, l'home va passar a disposició dels jutjats de la Bisbal d'Empordà.D'altra banda, els agents també han detingut un individu que va entrar a robar en un supermercat i. Els fets van passar el 8 de desembre al Lidl de Palafrugell. Uns treballadors van veure com l'home, que és de mitjana edat, estava robant productes. Quan els vigilants de seguretat el van intentar retenir, l'home va intimidar-los amb la navalla. I sense deixar d'esgrimir l'arma, va aconseguir fugir abans no arribés la Policia Local. Fins i tot, mentre anava cap a la sortida,fora de servei, que en aquell moment estava comprant al supermercat i va intentar aturar-lo.Després de recollir la denúncia, parlar amb diversos testimonis i visionar les imatges de les càmeres de seguretat, la Policia Local va començar a buscar l'individu, a qui ja tenien plenament identificat. L'endemà, dos agents de paisà el van trobar a la zona comercial del municipi i el van arrestar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor