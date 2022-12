El públic ja pot votar la millor pel·lícula als Premis Gaudí 2023

Com pots votar la millor pel·lícula dels Gaudí 2023?

El públic té la potestat d'escollir ladels Premis Gaudí.ja ha obert el procés pel qual tothom pot escollir i votar en el Premi Especial del Públic, un guardó que es va estrenar ara fa cinc anys i que reconeix el paper protagonista de l'audiència i els espectadors perquè la indústria cinematogràfica catalana avanci, evolucioni i funcioni. Enguany opten al premi fins a 13 títols, que, per primer cop, inclouran els documentals i els films d'animació.Aquestes són les escollides:. Es pot votar quina de totes aquestes és la preferida de l'audiència fins al pròxim 16 de gener de 2023, pocs dies abans de la cerimònia dels Gaudí. L'hora màxima per a fer-ho aquell dia és a les 12 del migdia.Per a poder escollir el millor film català del 2022 només cal entrar a la pàgina web dels Premis Gaudí, a la categoria de Aquí us deixem l'enllaç. L'audiència té gairebé un mes per a poder triar entre les tretze opcions que han seleccionat els acadèmics. Es podrà fer fins a les 12 del migdia del 16 de gener.són les grans favorites dels Premis Gaudí 2023 . L'Acadèmia del Cinema Català va presentar dimecres 14 de desembre la llarga llista de totes les produccions nominades als guardons del cinema català. Els films de Carla Simón i Isaki Lacuesta lluitaran per ser coronats com els millors de tota la temporada després de recollir fins a 14 nominacions respectivament.Per darrere se situade l'irreverent Albert Serra -qui va presentar la pel·lícula al Festival de Cannes-, amb 11 nominacions., de Mikel Gurrea, n'ha aconseguit 10 i, d'Oriol Paulo, 8. En un dels millors anys de la història de la indústria cinematogràfica catalana, Alcarràs obtindrà un any després el seu reconeixement als Gaudí després de la victòria a la Berlinale i el seu camí, encara per recórrer, als Oscars.

