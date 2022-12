Les 12 millors pel·lícules de Nadal que pots veure a les plataformes

Les millors pel·lícules de Nadal

1. Joyeux Noël (2005) - HBO Max

2. Let It Snow (2019) - NETFLIX

3. Miracle on 34th Street (1947) - DISNEY+

Dos dels protagonistes de Miracle on 34th Street Foto: 20th Century Fox

4. The Apartment (1960) - FILMIN

MacLaine i Lemmon, en una escena del film Foto: United Artists

5. El dia de la bestia (1995) - AMAZON PRIME, HBO MAX

6. Plácido (1961) - HBO MAX, MOVISTAR

7. Klaus (2019) - NETFLIX

8. Green Book (2018) - NETFLIX, FILMIN, HBO MAX

9. Serendipity (2001) - RAKUTEN TV, APPLE TV

Beckinsdale i Cusack, a la pel·lícula Foto: Miramax

10. Polar Express (2004) - HBO Max

11. Peter's Friends (1992) - FILMIN

Els protagonistes del film britànic Foto: Samuel Goldwyn Company

12. Elf (2003) - HBO MAX

Lessón a tocar i a tot arreu es comencen a construir plans familiars, en parella, entre amics o fins i tot en solitari per intentar. Dinars, sopars, escapades, celebracions... o simplement quedar-se a casa experimentant una mica de tranquil·litat, sota una manta i amb una bona tassa de te, cafè o xocolata entre les mans.En aquest escenari,entren en joc per oferir contingut de qualitat (no sempre, cal recordar) per a poder entretenir-se des de la comoditat de casa. És època de Nadal i, com cada any, les pel·lícules de gènere envaeixen tots aquests serveis... totes elles presenten catàlegs immensos i, nosaltres, en una tasca per destriar el gra de la palla, us recopilem dotze pel·lícules nadalenques de categoria que podreu trobar en qualsevol d'aquestes plataformes. Intentarem deixar enrere films molt cremats en aquesta mena de llistes, comAquestpodrem trobar grans títols a les plataformes més utilitzades pels usuaris. Des de clàssics de categoria que no passen de moda fins a novetats dels últims anys que han acabat quallant com a grans pel·lícules de gènere nadalenc. Entre, tots els gèneres poden convergir sota un mateix escenari com és Nadal.Es pren diverses llicències cinematogràfiques, però aquesta història basada en fets reals sobre un dels episodis més emotius de laés més adient que mai en el context actual. Producció francesa-alemanya-belga-romanesa, explica el dia de Nadal de 1914, en el primer any de conflicte, quan diversos fronts decideixen aturar-se per celebrar la nit de Nadal en harmonia i certa pau. Un relat antibel·licista de categoria, efectiu i clàssic, que, fent-se valor del poder del cinema, romantitza una situació tan greu com aquella.No ens mentirem a hores d'ara de la pel·lícula. Elssón part indispensable de la filmografia nadalenca de qualsevol persona i, com no podia ser d'una altra manera, aquests formaran part de la nostra llista de pel·lícules imprescindibles per a Nadal. Ara bé, en som conscients de la seva qualitat discutible, però no poden ser oblidades en una bona llista nadalenca.se superposen en un petit poble dels EUA per culpa d'una tempesta.Clàssic nadalenc de cinema familiar, un film antic que aguanta el pas dels anys, especialment per veure amb els més petits. La història, basada en un relat de Valentine Davies, detalla l'aparició d'un ancià a la famosa desfilada nadalenca pels carrers de Nova York que organitza els grans magatzems Macy. L'home que es vesteix de Santa Claus està indisposat i el substitueix aquest vell. Quin és el problema? Afirma ser el veritable Pare Noel.L'obra mestra deés una de les meravelles nadalenques més importants de la història del cinema. En una càtedra monumental de crítica social, comèdia negra i, fins i tot, comèdia romàntica,és el protagonista d'aquesta faula sobre un treballador d'una companyia d'assegurances de Manhattan. Solter, viu sol i el seu apartament només té una funció: fer servir d'habitació per a les aventures amoroses dels seus caps. Tot canvia quan coneix una altra treballadora (la icònica) i s'enamora. El que no sap és que és una de les amants d'un dels seus superiors. Imprescindible per a qualsevol cinèfil. Guanya encara més transcendència durant les festes nadalenques, gràcies al seu rerefons.Impressionant obra mestra pràcticament underground del cinema espanyol.es va coronar com un dels millors cineastes de l'estat amb aquesta comèdia negra terrorífica que plantejava un escenari macabre: un sacerdot creu haver desxifrat el missatge secret de, en què s'afirma quenaixerà 25 de desembre de 1995 a Madrid. Per impedir el naixement del fill de Satanàs, el capellà s'alia amb José María, un jove aficionat al death metal. Tots dos intenten esbrinar a quina part de Madrid tindrà lloc l'apocalíptic esdevenimentUna de les, possiblement la millor comèdia de tots els temps de la indústria estatal. En una petita ciutat provinciana, a unes burgeses ocioses se'ls acudeix la idea d'organitzar una campanya nadalenca el lema de la qual és: "". Estem parlant d'una pel·lícula rodada als anys 60, en ple franquisme, que enganxava una bufetada amb la mà oberta a tots els estaments del règim: rics, militars, terratinents i capellans. Pràcticament el mateix.Meravella de l'animació que desperta essències dels relats més clàssics dels contes nadalencs infantils. De producció espanyola, va aglutinar un èxit immens l'any de la seva producció,La història ho mereix, feta amb una gran cura, carregada de detalls i un encant que agradarà a petits i grans per igual. Explora la llegenda dea través d'un carter que és enviat com a corresponsal al Pol Nord. A partir d'aquí, coneixerà els habitants del petit poble, la vila més infeliç del món, i a partir d'aquí forjaran els orígens... del Pare Noel.Senzilla i efectiva història sobre un dels pianistes negres més importants de la història dels Estats Units. Acompanyat per un contundent pinxo interpretat per(qui és contractat per ser el seu xòfer), recorre tota la zona sud del país, infestada de racisme i membres del segregacionisme, que no li posen fàcil. En aquest context, tots dos comencen a forjar una bonica amistat partint de dos mons completament diferents. Per a poder fer aquest viatge segueixen el mal anomenat, que deixava clars quins són els establiments on no maltractaven afroamericans.Nadal és un escenari molt romàntic... si totes dues persones estan disposades que ho sigui.és un dels melodrames amorosos més interessants de les darreres dues dècades. A Jonathan () i la Sara () es coneixen casualment per Nadal a Nova York. Tot i que tenen parella, tots dos mantenen una trobada romàntica. Jonathan vol continuar amb la relació, però Sara no gosa. Deixen passar el temps i davant d'això, la trobada té conseqüències.és un dels millors cineastes contemporanis a l'hora de relatar històries familiars, càlides o infantils que acaben extrapolant-se a tota la família. En aquest film d'animació en 3-D (de les poques que van triomfar a principis del segle XXI, on campava l'hegemonia de Disney i Pixar) adapta la història desobre un nen que acaba viatjant al Pol Nord gràcies a l'aparició d'un misteriós tren. El seu maquinista és una de les cares més conegudes de Hollywood:en la qual un grup d'amics es reuneix per passar junts el sopar de Cap d'Any. Diversos dels que serien els millors intèrprets del Regne Unit omplen aquest film que analitza, a través dels seus personatges, les amistats, els somnis i els retrets de tot un grup de persones que podrien ser qualsevol dels espectadors que estan veient la pel·lícula.qui els té guardat a tots una última sorpresa al final de la nit.La recomanació més arriscada de totes, però una de les comèdies nadalenques més subversives, corrosives i divertides de tot el segle XXI.(qui, si no?) es vesteix amb malles verdes per interpretar un elf que treballa amb el Pare Noel. Fa gairebé dos metres i és, clarament, molt diferent de tots els seus companys.: és adoptat, després d'escapar-se sense voler d'un orfenat quan era un nadó. Ara, per ajudar-lo, intentaran trobar la seva família.

