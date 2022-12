Troben un tractament efectiu contra la Covid persistent

Qui hi ha al darrere?

En què consisteix exactament el programa?

Unde rehabilitació que ajuda els pacients amba reduir els seus símptomes i augmentar els nivells d'activitat ha mostrat resultats "impressionants" , han afirmat els científics. Aquest estudi es basa a acompanyar les persones a què tinguin un augment gradual o compassat de la seva activitat física, segons han publicat al Journal of Medical Virology.Abans d'iniciar el programa, els participants registraven una mitjana deen els quals quedaven esgotats física, emocional o cognitivament després d'haver fet un esforç físic o mental lleu. Sis setmanes més tard, al final del programa,a un accident setmanal. Els pacients també han experimentat una "millora moderada" de la seva capacitat per mantenir-se actius i tenir unaEl projecte d'estimulació ha estat realitzat pel servei Covid de lai avaluat per metges i científics de la Universitat de Leeds i la Universitat Leeds Beckett del Regne Unit. A l'article, l'equip d'investigadors ha afirmat que l'estudi, que implica un augment supervisat de l'activitat física, té elLa investigació ha estat supervisada pel catedràtic clínic associat de la Facultat de Medicina de Leeds, especialista en medicina de rehabilitació del Leeds Teaching Hospitals NHS Trust i responsable de recerca i avaluació del servei de Covid persistents del Leeds Community Healthcare Trust, el doctor. "La Covid persistental Regne Unit i repercuteix en la seva qualitat de vida i, en alguns casos, en la seva capacitat laboral. És angoixant i incapacitant. El malestar postesforç o l'exacerbació dels símptomes postesforç, o simplement les "caigudes", tal com les descriuen els pacients, és un símptoma important i definitori de la Covid persistent. Quan els pacients pateixen un 'xoc', experimenten una sensació d'esgotament total i són", ha detallat l'especialista.Segons ha apuntat, "els resultats de la recerca són apassionants, perquè és la primera vegada que els episodis de col·lapse s'utilitzen com a marcador de la malaltia i s'ha demostrat que un programa estructurat d'estimulació redueix substancialment els símptomes i millora la qualitat de vida".amb Covid persistent han participat en l'estudi de sis setmanes fet a Leeds. De mitjana, portaven patint-la uns 17 mesos abans de participar en la iniciativa. A banda de fatiga, patien una sèrie de símptomes, com ara. Els pacients van seguir un programa de reincorporació gradual a l'activitat física denominatde l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que té cinc nivells d'activitat. Van seguir el programa a casa.Laconsisteix en una preparació per al retorn a l'activitat i inclou exercicis de respiració i estiraments suaus. La cinquena fase consisteix en activitats que els pacients realitzaven abans d'emmalaltir, com a exercici regular o esport. Durant el programa, els pacients rebien anomenades setmanals del seu metge de llarga durada per a comprovar els seus progressos. Se'ls va demanar que es mantinguessin en cada nivell durant almenys set dies i que no fessin esforços excessius perquè el seu estat es mantingués estable. Cada setmana, els pacients emplenaven un qüestionari per a avaluar els seus nivells d'esforç i les seves caigudes abans de decidir si passaven al següent nivell del protocol d'estimulació.El doctor Sivan, assessor de l'OMS per a la llarga política de rehabilitació Covid a Europa, i el seu equip. Al llarg de les sis setmanes, no només s'han reduït els episodis de col·lapse, sinó que també han millorat el nivell d'activitat i la qualitat de vida. Sobre l'alleujament dels símptomes de Covid persistent, el benefici més destacat s'ha observat en laEl col·lapse o esgotament que senten les persones després de fer un esforç pot començar entre 12 i 48 hores després de l'activitat i durar dies i, en rares ocasions, fins i tot setmanes. No obstant això, els investigadors han assenyalat que els metges que atenen pacients amb Covid persistent continuen sense ser conscients que una represa gradual de l'activitat física podria ajudar a la recuperació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor