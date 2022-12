Per què es relaciona a Leo Messi amb una cabra?

és campió del món i també, ja sense cap dubte, el rei del futbol . Molts dels que volen felicitat i celebrar el talent de la llegenda delho fan amb l'emoticona d'una. És un missatge que s'ha multiplicat a les xarxes socials arran de la final deld'aquest diumenge. Fins i totla va utilitzar, en un tuit que supera els 600.000 m'agrades.L'ús de la cabra té una explicació i per trobar-la, com sol passar amb el vocabulari dels més joves i d', cal anar fins a la seva traducció en anglès. La paraula "", que és el nom d'aquest animal en anglès, si es llegeix com si fossin sigles vol dir "", que en català vol dir "el millor de tots els temps".De fet, les marques també han volgut treure rèdit d'aquesta denominació. I és que en una campanya delel 2018,va fer un anunci en què apareixia Messi amb diferents exemplars de cabres. També va fer el mateix la revista paper magazine. No hi ha millors paraules per definir el que és Messi: el millor jugador de la història del futbol.

