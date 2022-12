Messi es corona a la premsa mundial: així parlen de la victòria d'Argentina a tot el món

L'astre argentí es va coronar aquest diumenge com el millor jugador de la història del planeta -ara sí, sense cap mena de debat- després de guanyar el Mundial de Qatar 2022, la tercera copa del món de l'Argentina. En una final que passarà als llibres com una de les més importants de tots els temps,que va creure fins al final. La premsa sencera va ser testimonia d'un esdeveniment que serà molt difícil d'oblidar.Les portades de tot el planeta han situat Leo Messi com el gran protagonista del diumenge i de l'inici de la setmana., i, especialment, totes les capçaleres sud-americanes., altres a les extremitats de Déu (la mà o el peu esquerre) i hi ha, fins i tot, que decideixen posar el focus en els derrotats.

