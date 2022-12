Elon Musk posa en mans dels usuaris la seva continuïtat com a director executiu de Twitter

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

El magnatha sotmès aquest diumenge a votació la seva, després de les crítiques originades arran dels canvis en la política de la companyia. Musk, propietari de la xarxa social i director executiu de Tesla, ha assegurat que, que segons les dades preliminars apunta al fet que undels usuaris que han participat han assenyalat que estarien a favor que deixés el càrrec."Hauria de dimitir com a president de Twitter? Acataré els resultats de l'enquesta", ha publicat en un tuit Musk, juntament amb les opcions de "sí" i "no". Abans d'aquesta publicació, també ha escrit que "en el futur, hi haurà una votació per a canvis de política importants". No obstant això, ha advertit del perill de les possibles conseqüències. "Com diu la dita,", ha indicat. Després d'això, ha deixat caure que "els que volen el poder són els que menys el mereixen".De la mateixa manera, ha assegurat queen el cas que guanyi l'opció del "sí" en la votació. "La pregunta no és trobar un CEO, la pregunta és trobar un CEO que pugui mantenir viu a Twitter", ha afegit alhora que ha lamentat la situació econòmica de l'empresa. "Has d'invertir els estalvis de tota la teva vida a Twitter i ha anat cap a la fallida des de maig. Encara vols la feina?", ha advertit.

