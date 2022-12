L'última polèmica del Mundial: l'emir de Qatar imposa una túnica a Messi per aixecar la copa

i l's'han coronat campions delen una final que passarà a la història. Però més enllà del que s'ha vist al terreny de joc, hi ha hagut una imatge durant les celebracions que ha deixat a tothom confús. Messi ha aixecat lavestit amb una. Quin és el motiu? Qatar hi està al darrere i és l'última polèmica que deixa la competició.L'emir del país,, li ha imposat al capità argentí posar-se aquesta túnica negra abans d'aixecar el Mundial. Es tracta d'una roba que l'emir porta posada quan és el dia nacional de Qatar, que és aquest diumenge 18 de desembre, i que s'ha fet coincidir de manera buscada amb la final de la cita mundialista.El seu nom ési està reservada per alsi les persones dede la regió. Una túnica que serà protagonista -i molt criticada- d'una de les fotos més importants de la història del futbol i de l'esport. El dia que Messi es va fer etern i es va convertir definitivament amb el rei del futbol , una túnica negra va tacar-ho tot. L'última ombra que deixa Qatar

