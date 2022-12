L'afició argentina a Barcelona embogeix amb la victòria al Mundial

🔴 Així ha viscut l'afició argentina a Barcelona la victòria al Mundial de Qatar https://t.co/Uqxu6uh1JR pic.twitter.com/vRigCGuNkH — NacióDigital (@naciodigital) December 18, 2022

Els aficionats de l'celebren l'èpica victòria al Mundial de Qatar . Molts d'ells han viscut la final des de diferents punts de la capital catalana i ara es congreguen a l'Arc de Triomf per unir-se i celebrar el que és el tercer Mundial que guanya el seu país.Diversos grups d'aficionats s'han aplegat a diferents bars, com per exemple el, prop del. A hores d'ara, aja hi ha més d'un miler de persones. L'Argentina i Leo Messi han passat a la història del futbol . El capità argentí i ex del Barça ja és etern, en una final que passarà també a la història, amb una tanda de penals d'infart.

