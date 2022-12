El truc infal·lible per eliminar la mala olor de les ampolles reutilitzables

El truc infal·lible

L'ús d'està cada vegada més estès entre la població, ja que aquest mètode permet. Aquests utensilis ja estan presents a la majoria de les cases, i són un sistema pràctic i sostenible per transportar, per exemple, l'aigua. Sovint, però, acaben desprenent, sobretot quan no es netegen amb regularitat.El sabó i l'aigua és el mètode més estès a l'hora ded'aquests objectes, però sempre hi ha racons difícils de netejar. Per això, algunes marques inclouen una escombreta que en facilita la netedat, ja que així s'aconsegueix arribar als angles més amagats.Tot i això, no evitarem la mala olor que a vegades es genera. El que sí que ho farà és la combinació de dos productes que trobem a totes les llars:de les ampolles reutilitzables i la barreja deambajudarà a eliminar aquesta olor tan desagradable.per una ampolla de mig litre haurem d'afegir-hi 100 mil·lilitres de vinagre, 100 mil·lilitres d'aigua i una cullerada de bicarbonat. Sense tancar l'ampolla, deixarem reposar la mescla durant vuit hores. Un cop aclarit, ja no hauria de despendre cap olor, però si aquesta persisteix, ho haurem de deixar actuar durant 24 hores.Mentrestant dura el procés, el tap de l'ampolla haurà d'estar, a parts iguals.

