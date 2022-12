El detall que indica que el quètxup s'ha fet malbé abans de caducar

Elés probablement la salsa que més es fa servir. Pot combinar amb diferents tipus de menjar, des de patates fregides a hamburgueses. Ara bé, si un cop obert no el fem servir tot a temps pot arribar a fer-se malbé abans de caducar, i no ser apte per menjar malgrat que la data de consum de l'envasament indiqui que sí.Per saber-ho, hi ha dos senyals a les quals hem de parar atenció. La primera és si, quan obrim l'envàs en què hi ha el nostre quètxup, hi observem si la seva textura segueix sent l'habitual. Si quan ho fem la salsa ja no és tan espessa i deixa anar una mena de líquid vermell, el quètxup segueix sent apte pel consum, però és hora d'anar canviant-lo perquè no tindrà el seu característic sabor.Ara bé, hi haurà un detall que voldrà dir que ja no serà bo per a menjar malgrat que no estigui caducat. Si obrim el nostre quètxup i veiem que ja no té el seu color vermell clàssic i, en canvi, és d'un color més proper al mercat, segur que cal visitar el supermercat per comprar-ne un de nou. I no és cap ximpleria, ja que menjar quètxup en aquest estat pot provocar problemes de salut.

