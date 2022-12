Arresten un home per apunyalar la seva exparella i una amiga a Martorell

Elsd'Esquadra han detingut aquest diumenge a la matinada un home pera Martorell (Baix Llobregat), segons ha avançat El Caso i ha pogut confirmar l'ACN.El succés s'ha produït pels voltants de les 02:00 hores al carrer, a la rodalia de l'avinguda de Pau Claris, i, tot just després, les dues dones han estat traslladades a un centre hospitalari amb(l'exparella al coll), però que no fan témer per la seva vida.La policia catalana ha arrestat l'agressor, que ha intentat escapar de la zona dels fets. Finalment, però ha pogut ser localitzat per una patrulla de seguretat ciutadana del cos. L'home,, s'enfronta a penes per temptativa d'homicidi i trencament de condemna, ja que tenia una ordre d'allunyament de l'exparella agredida.En paral·lel, la Unitat d’Investigació de la comissaria de la ciutat també investiga l'incident com un cas deEl detingut ha passat la nit a comissaria I serà entregat al jutge de guàrdia dilluns.

