Prohibit l'accés de patinets elèctrics al transport públic de Catalunya

Les companyies de transport, obligades a prohibir-ne l'entrada

El detonant

L' Autoritat del Transport Metropolità (ATM) , així com en les estacions, una mesura que es preveu que s'aprovi en el consell d'administració que se celebrarà demà a Barcelona. Una prohibició que, inicialment, duraràAquest és el termini que s'ha marcat l'administració per elaborarque podria suposar-ne la prohibició definitiva per motius de seguretat, o es podria limitar a restriccions puntuals com, per exemple, no permetre la càrrega de les bateries a l'interior dels trens.La Generalitat de Catalunya , l' Ajuntament de Barcelona i l' Àrea Metropolitana de Barcelona preveuen tenir la nova normativa enllestida a principis de l'estiu de 2023. D'aquesta manera,i s'instarà a les companyies de transport a modificar-ne les condicions d'ús. De fet, actualment només en el cas dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) s'ha habilitat una zona d'accés per aquest tipus de transport.Fins fa poc només es tenia constància de l' incendi de patinets elèctrics en pisos particulars , però el passat 17 de novembre, un d'aquests vehicles de mobilitat personalEn aquell episodi, detonant de la nova mesura, la ràpida actuació del conductor del tren va evitar el queja que el foc, que s'escampava amb molta rapidesa, va destruir l'interior d'un vagó del tren i va deixarva fer que l'ATM, els operadors del transport públic i representants del cos de Bombers de la Generalitat , es reunissin d'urgència i arribessin a la conclusió que calia regular l'ús dels patinets elèctrics.Amb tot, conscients queque viatgen amb el patinet al transport públic, des de l'ATM estudien la creació d'aparcaments segurs a les estacions de tren per aquests vehicles.

