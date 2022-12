Un diputat de la CUP, agredit per la Guàrdia Urbana de Barcelona en una protesta contra un desnonament vulnerable

Alerta! 🚨



La Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona agredint veïns i veïnes que es manifestaven pacíficament, inclòs Carles Riera @carlesral diputat de la @cupnacional al Parlament de Catalunya, per fer fora 4 famílies vulnerables d'un edifici de titularitat pública. 😡 pic.twitter.com/8qBcPgl3wj — CUP Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) December 18, 2022

Quarts d'una del migdia. Laenceta un fil de publicacions aexplicant que aquest diumenge l'Ajuntament de Barcelona -subratlla que està format pels comuns i el PSC- "vol"i amb menors d'un habitatge del carrer Montegre número 46 del barri de Les Corts. "Prou desnonaments! És el moment d'una alternativa real a la seva Barcelona!", exclamen.Una mica més tard, continuen el relat i detallen que davant de l'edifici hi ha undels antidisturbis de la Guàrdia Urbana (GUB) per expulsar les famílies. Els anticapitalistes també apunten que el bloc és propietat del consistori i que va ser "alliberat" pel Grup d'Habitatge de les Corts i de Sants amb l'objectiu de "protegir-lo de l'enderrocament" i ser un centre d'acollida. Tot just després d'aquest tuit, ve la crítica més contundent.El diputat de la CUP al Parlament de Catalunyaha estat agredit, tal com ensenyen en un vídeo adjunt del moment, pels agents de la GUB que l'Ajuntament assegura haver dissolt. A banda de Riera, denuncien, els veïns i veïnes que també protestaven contra el desnonament han estat agredits. De moment,al respecte.

