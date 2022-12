Els orígens catalans del capità de França

Una trajectòria de llegenda

L'origen modest dels jugadors francesos

Els avis paterns de l'actual jugador del Tottenham Hotspur eren catalans idurant la Guerra Civil Espanyola.Elva fer que moltes persones haguessin de marxar del país per por a les represàlies del règim, i precisament aquest va ser el cas de la família d'Hugo Lloris, que es va instal·lar aciutat occitana del sud de França, entre Canes i Mònaco. Unaon el pare era un banquer d'èxit especialitzat en inversions, i una mare que exercia d'advocada en un bufet anglès.L'obsessió de Lloris perva topar amb les exigències dels seus pares, que volien que el seu fill se centrés en els estudis i seguis els passos laborals d'èxit de la família. Amb tot, no es va rendir i va aconseguir fer realitat el seu somni, quan el Niça , club de futbol francès que actualment juga a la primera divisió del país, es va interessar en les seves habilitats a la porteria. A partir d'aquí, ha construïtEl porter dees convertirà durant la final d'aquesta tarda davant l'Argentina de Leo Messi , en, i si França acaba guanyant la copa del món de Qatar , Lloris seràEl porter del conjunt dirigit perés, i és que després de disputar el partit contra Anglaterra de quarts de final de l'actual Mundial, Lloris es va convertir en, amb un total de 143, passant per davant d'una de les llegendes del futbol francès,La majoria de jugadors de la selecció francesa de futbol són fills i nets d'immigrants que van arribar a França fugint de guerres o de situacions economicosocials complexes. Són coneguts els casos, per exemple, d', fill de pare camerunès, del blaugrana, de pare nascut a Mali i mare d'ascendència senegalesa i mauritana, o de, que sent un nadó va marxar d'Angola amb els seus pares a causa d'una guerra al seu país. Tots ells van arribar a França ia diferència de Lloris, que va tenir la sort de viure en un entorn adinerat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor