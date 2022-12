El Papa, sobre el procés: «Potser es trigarà anys i dècades a resoldre'l, però busquin la manera»

El Papa, sobre els casos de pederàstia: "És molt dolorós"

s'ha mullat sobre la relació entrei s'ha mostrat partidari de trobar una. "Potser es trigarà anys o dècades a resoldre'l, però busquin la manera de fer-ho", ha assenyalat en una entrevista dominical al diari ABC."Espanya no és l'únic cas en el món. Cada país ha de buscar el seuper resoldre aquests problemes. No hi ha una única solució. Algunes zones han obtingut estatuts preferencials i en d'altres es van fer divisions, i va sorgir un país nou", ha reflexionat Francesc, que sí que ha volgut deixar clar el. "No pot fer propaganda a favor d'un bàndol o un altre sinó acompanyar el poble perquè trobi una solució definitiva", ha recalcat.De fet, el Pontífex ha anat més enllà i ha desgranat algunes de les resolucions adoptades en altres països. "Fa un parell d'anys vam veure el coratge de dos primers ministres per solucionar el problema a. A Itàlia tenim una zona al nord,, amb un estatut propi, on es parla alemany i italià... Els anglesos van resoldre a l'anglesa les sol·licituds d'", ha enumerat Francesc. "Ara, aquest és el temps de la solució definitiva per a Catalunya? No ho sé. Això ho han de dir vostès", ha reblat el Papa, que sí que ha criticat obertament els sacerdots que es fiquen en política. "Lamentablement, quan la identitat sacerdotal es despista una miqueta se te'n va a la política", ha reconegut. "Tu ets un pastor. Has d'ajudar la gent i acompanyar-la, però no fer-te a polític. Si vols fer política, deixa el sacerdoci i sigues polític", ha sentenciat el Pontífex.Francesc també ha abordat els casos de pederàstia a l'Església i les víctimes d'abusos. "És molt dolorós, molt dolorós.Això és molt dur", ha reconegut. "Encara que només hi hagués un sol cas, és monstruós que la persona que ha de portar-te cap a Déu et destrueixi en el camí. I sobre això", ha recalcat Francesc, que no ha volgut opinar sobre si l'Església serà "perdonada" per la societat després que hagi començat a perseguir els casos d'abusos . "El fet d'estar caminant en això és un bon camí. Ara, no depèn només de nosaltres que s'aconsegueixi o no el perdó", ha afirmat el Pontífex."Veig lamentablement que és un mal molt gran, i que 'a poc a poc' l'estem afrontant... Estem fent aquests passos gràcies a Déu", ha afegit Francesc, que, tanmateix, ha destapat que. "Ja la vaig firmar i li vaig dir al secretari d'Estat, Tarcisio Bertone: 'En cas d'impediment per qüestions mèdiques o què sé jo, aquí hi ha la meva renúncia. Ja la tenen", ha recordat el Pontífex, que ha copiat així els passos de Pau VI i Pius XII.

