Un conductor d'autobús atura el trajecte en veure pujar una nena de cinc anys sense mascareta

Unapuja a un autobúsposada i, en veure-la, elde forma immediata baixa del vehicle ifins que la petita se la posi. Ho ha explicat el diari digital Levante, que també ha apuntat que l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, ciutat on han transcorregut els fets, ha obert uncontra el seu professional perquè, com queda palès en la normativa, els menors de sis anys no estan obligats a dur mascareta en el transport públic.Segons el relat dels fets que ha proporcionat la família, la petita —que té una— anava acompanyada dels seusquan va pujar a l'autobús número 93 de la parada del carrer San Francisco de Borja de la capital del País Valencià. "El conductor, en veure'ns pujar —ha detallat al rotatiu— ens va dir alguna cosa sobre la nena i va telefonar a centraleta. Va començar a queixar-se que havia pujat sense mascareta i a discutir amb el seu company,".Després d'aquesta conversa, la família ha explicat que va ser quan l'home es va negar a continuar amb el trajecte. Diverses persones van intentar parlar-hi, però sense èxit i, finalment,. "Es va negar a continuar conduint i es va baixar de l'autobús. Intentem raonar amb ell i fins i tot ens van oferir altres passatgers una mascareta per a la nostra filla, però es va negar a continuar el trajecte", han afegit els pares de la criatura. Al cap d'una estona, "se'ns va obligar a baixar i marxar caminant amb la nena en braços per arribar a una altra parada", han conclòs.La companyia de transports ha pogut comprovar que el conductor és el mateix que fa tot just una setmana, però en aquest cas inclús menor, de tres anys. El seu pare va arribar a denunciar el succés a la policia espanyola. L'EMT li va obrir, ja aleshores, un expedient i es va disculpar amb la família. "Lamentem aquest incident, que no és tolerable a bord dels nostres autobusos. Li hem obert un expedient disciplinari i se li aplicarà el règim sancionador que marca el Conveni Col·lectiu".

