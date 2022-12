​Un estudiant resol el misteri del sànscrit, la llengua sagrada de l'hinduisme

La sorpresa del descobriment

L'algoritme de la gramàtica de Panini

El sànscrit, la llengua sagrada de l'hinduisme

La regla de Panini, el maldecap dels estudiosos

, un estudiant de doctorat de la Universitat de Cambridge de 27 anys,del segle V aC que ha portat de cap els estudiosos fins ara. Concretament, Rajpopat ha descodificat una regla de, mestre de, que va viure fa 2.500 anys, una norma que ha generat molta dificultat en la seva interpretació i portava a establir nombroses excepcions a la regla.Pels principals estudiosos experts en sànscrit,d'aquest jove estudiant nascut en un suburbi de Bombai, suposa un pas de gegant, ja que la gramàtica de Panini, considerat el pare de la lingüística de l'Índia,Rishi Rajpopat, va fer un màster a Oxford gràcies als diners de diversos donants, i ara, amb una beca, ha aconseguit doctorar-se al St. John's College . En aquest context, Rajpopat ha publicat la tesi doctoral de la seva investigació, a través de la qualDesprés de mesos investigant, el jove estudiantper les dificultats que presenta la seva interpretació. Així ho explicava Rajpopat: "Vaig tancar els llibres durant un mes i vaig gaudir de l'estiu. Llavors, a contracor, vaig tornar a la feina i,, mentre passava pàgines, aquests patrons van començar a sorgir i tot va començar a tenir sentit", detallava el jove.El descobriment va agafar per sorpresa al doctorant, que afirma que "en aquell moment, vaig pensar per a mi mateix,En aquest sentit, Rajpapot havia trobat, i aquest fet, li va aportar la motivació que li faltava per continuar treballant en el problema.Amb el descobriment, ara es podrà aplicar l'algoritme quela gramàtica de Panini i permetràaquesta gramàtica als ordinadors. Rishi, conscient de la descoberta i també de què suposa per a laremarca que "ensenyar als ordinadors la intenció del parlant d'acord amb les regles de Panini per produir la parla humana, seria una fita important en la història de laEl sànscrit és una, laa través de la qual s'ha comunicat, durant segles, la ciència, la filosofia, la poesia i la literatura secular de l'Índia. Avui només unes 25.000 persones la parlen. El sànscrit és de vital importància al país, ja queque es recullen a l'obra Aṣṭādhyāyī, escrita cap al 500 aC. Aquest és unque funciona de forma mecànica: introduint la base i el sufix d'una paraula, hauria de convertir-los en paraules i frases gramaticalment correctes. El problema sorgeix quan s'apliquen simultàniament dues o més regles de Panini, i sovint porta ai genera moltes excepcions a la norma.El descobriment de Rajpopat ha fet veure la llum als estudiosos. Segons el jove, quan apliquem les regles tant al costat esquerre d'una paraula, com en el dret, la correcta és aquesta última.

