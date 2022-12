Almenys dos joves apunyalats en una baralla a la discoteca Pacha de Barcelona

Almenyshan resultaten una baralla a la discotecade Barcelona. Segons l'escassa informació que ha transcendit de fonts municipals, hi hauria hagut més persones implicades en el conflicte, però elles serien les úniques que haurien patit danys. L'agressió s'hauria produït passades les 5:00 de la matinada.Fins al bloc dels fets, s'hi han traslladat diverses dotacions delsd’Esquadra, la Guàrdia Urbana i el Servei d'Emergències Mèdiques (), que es va endur els dos joves a un hospital proper, sense témer per la seva vida.A més a més, els Mossos han informat Betevé quedel local immediatament després dels apunyalaments. A hores d'ara, la policia manté oberta una investigació per esclarir el succés.

