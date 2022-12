La cursa de Barcelona contra el càncer aplega prop de 3.000 corredors i una recaptació de 80.000 euros

Prop de 3.000 corredors de totes les edats s’han aplegat aquest matí al Parc del Fòrum per participar en una nova edició, la sisena, de laorganitzada per l’Associació Espanyola Contra El Càncer (AECC), que ha recaptat unsA dos quarts de deu del matí ha arrencat la cursa de cinc quilòmetres i posteriorment, amb una hora de decalatge, han sortit les de 10 i 2,5 quilòmetres. Els organitzadors han habilitat un. Àngela Sànchez, gerent de l’AECC a Barcelona, en declaracions a l'ACN, ha celebrat que la cursa any rere any continuï mobilitzant milers de persones en la lluita contra la patologia. “La cursa s’està consolidant com unaa les portes de Nadal”, ha apuntat.Sànchez també ha explicat que tots els fons recaptats aniran destinats a la investigació per. Un repte, ha recordat la gerent de l’AECC, que només s'assolirà amb recerca, acompanyament dels malalts i prevenció.

