«As Bestas» triomfa en uns Premis Forqué que s'obliden d'«Alcarràs»

que s'han entregat la nit d'aquest dissabte a Madrid. El film s'ha endut aquesta estatueta i també la de millor interpretació masculina per a l'actor francès Denis Menochet. A més a més, la nit ha premiat la catalanapel seu paper a Cinco lobitos com a millor actriu protagonista. La pel·lícula d'Alauda Ruiz de Azúa també s'ha emportat el premi d'educació en valors al qual aspirava, de Carla Simón, que estava nominada a aquesta categoria i a millor llargmetratge, però que ha marxat de la gala amb les mans buides.Els Premis José María Forqué són atorgats anualment per l'Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals () i simbolitzen la inauguració oficiosa de la temporada de premis cinematogràfics a l'Estat. Enguany, en el seu, s'ha fet un homenatge no només a José María Forqué, sinó també a la seva filla Verónica, que va morir l'any passat poc després de la darrera edició dels premis. La ministra d'Indústria i Turisme,, i l'alcalde de Madrid,, han assistit a l'esdeveniment, que ha reconegut el productor José Luis Bermúdez de Castro amb una medalla.En la resta de categories, la també catalanaha guanyat el premi a millor actriu de sèrie per la seva interpretació a Rapa. Pel que fa a, amb diversos directors catalans que han dirigit alguns dels seus episodis, ha recollit el guardó a millor sèrie de ficció. El millor llargmetratge documental de la nit ha estat Labordeta, un hombre sin más, sobre l'activista, polític i artista aragonès, mentre que el millor curtmetratge ha recaigut en Cuerdas, d'Estíbaliz Urresola.s'ha alçat amb el guardó a millor llargmetratge llatinoamericà, mentre que Jesús Carroza ha aconseguit el de millor actor de sèrie.

