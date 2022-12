​Una electrolinera cada 20 quilòmetres d'autopista

- 76 nous punts de recàrrega



Lano para de créixer. Augmenten tant el nombre de vehicles endollables que circulen pels nostres carrers i carreteres com la. D'aquesta manera, cada vegada és més fàcil substituir el cotxe de combustió per un de 100% elèctric amb la seguretat de poder fer els mateixos desplaçaments.La infraestructura de mobilitat elèctrica viurà unels mesos vinents a les vies ràpides. Autopistas , companyia del grupinstal·larà unaa totes les àrees de servei de les infraestructures que gestiona.Concretament, s'actuarà a lesdelsque administra a Catalunya i a la resta de l'Estat. Seran un total dea –24 a Catalunya- dels quals elEs tracta de sistemes amb una potència de 150 kW que permeten tenir la bateria al 100% amb menys de mitja hora. Aquests punts funcionaran les 24 hores dels set dies de la setmana. Està previst que el pagament es farà al mateix punt a través d'aplicació mòbil.El desplegament de les electrolineres començarà aquest mateix mes dei s'allargarà fins a. Per fer-ho possible, Autopistas ha seleccionat quatre operadors del sector: Repsol, Cepsa, BP i Ionity.Dels 76 punts de recàrrega que Autopistas instal·larà els mesos vinents. La gran majoria seran a laentre Castelldefels i el Vendrell. També n'hi haurà a dos trams de la C-16 que gestionen les empreses del grup Abertis: elentre Barcelona i l'AP-7 així com el, que connecta l'Alt Berguedà i la Cerdanya.El pla d'Autopistas també inclou 40 punts de recàrrega a l'AP-68 entre Saragossa, Logronyo i Bilbao, dos a l'AP-71 entre Lleó i Astorga i deu més repartits entre les autopistes AP-6, AP-61, AP-51 i M-45 que connecten la Comunitat de Madrid amb les ciutats del seu entorn.L'aposta per la mobilitat elèctrica s'emmarca en la política ambiental de la companyia d'infraestructures. Ho explica, director general d'Autopistas: “Amb aquest projecte fem un pas més en el nostre compromís amb la sostenibilitat”.“És prioritari impulsar projectes orientats als nous desafiaments de la mobilitat, com la preparació de les vies d'alta capacitat per a vehicles elèctrics”, afegeix. “Volem ser una plataforma de referència per garantir una”, conclou el màxim responsable de l'empresa del grup Abertis.