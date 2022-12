Jorge Javier Vázquez revela el problema de salut que l'afectarà tota la vida

pateix un problema deque l'afectarà durant tota la seva vida. Així ho ha revelat el presentador badaloní en el seu blog a la revista Lecturas, en què ha explicat que téi que ha de dormir cada connectat a una. "Ara he de passar-me cadade la resta de la meva vida amb aquestes pintes tan poc afavoridores", explica.El presentador deha detallat que ja són pràcticament inseparables amb aquesta màquina i que se l'ha d'emportar fins i tot quan va de. A més, també publica per il·lustrar l'article al seuuna imatge amb laamb la qual ha de dormir cada nit i que es connecta a la màquina.L'apnea del son és unen què laes deté quan s'està dormint i torna segons o fins i tot minuts després. Es tracta d'un trastorn força comú, però que pot arribar a ser greu si es repeteix de forma habitual durant les nits. Les persones que pateixen aquesta malaltia són més propensos a patirde trànsit, a la feina, o altres problemes de salut. Per això és important rebre tractament.Malgrat tot, però, Jorge Javier Vázquez es pren la situació amb humor: "Si no trobo un xicot que sigui seguidor dei li posi calent, ho tinc fotut", ha assegurat. En to més seriós, ha explicat que la solució amb una parella seriaen habitacions separades: "Cada cop em sembla millor idea coincidir al llit només per celebracions i no per obligació".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor