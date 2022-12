Els tres tipus de càncer que poden augmentar per la Covid, segons Sanitat

El càncer de pulmó, el més afectat

La pandèmia va paralitzar la investigació en diferents àmbits de la salut arran de centrar els esforços en aturar lai un dels àmbits que ha estat afectat és el delL'impacte ja ha estat quantificat:-un dels càncers més afectats va ser el deja que les proves van baixar un 23,6%, i els diagnòstics un 15,6%.A més del de pulmó, els altres dos tipus de càncer que Sanitat alerta que poden augmentar arran de l'impacte de la Covid-19 són el detambé pelper detectar-los.Així ho conclou l'informe Estudi d'Impacte de la Pandèmia per Covid-19 sobre la Prevenció i Control del Càncer en el Sistema Nacional de Salut, que elva encarregar el febrer de 2021 i ara es presentarà a les autonomies aquest dilluns a Mérida, al Consell Interterritorial.Els anàlisis de l'estudi han conclòs que es van fer(-23,6%), i(15,4%). Pel que fa a les altres proves,. Ara bé, es va detectar una baixada d'un 9,74% en els casos positius de càncer de mama, i del 5,51% de càncer de colon.Davant aquest descens de casos detectats,El cribratge més afectat va ser el, cobertura del qual superava un 70% el 2019, iLa més afectada ha estat Navarra, on ha caigut fins a un 70%. De la mateixa manera,, menys a Galicia i Melilla.Pel que fa a l'activitat clínica als hospitals per tractar els casos de càncer,La reducció a Espanya va ser del 4,2%, ambL'activitat radioterapèutica va tancar l'any amb 71.684 sessions, un 9,4% menys. Gairebé 608.000 biòpsies van deixar de practicar-se.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor