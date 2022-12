El Regne Unit elimina una històrica mesura als aeroports

Una de les pitjors coses de viatjar amb avió són elsprevis a l'. Sabem que són necessaris per qüestions de, però a la vegada són tràmits feixucs de fer. Una d'aquests exemples és el límit deen líquids de la maleta de mà. Ara bé, aquesta norma podria estar a punt de desaparèixer.El primer en decidir-ho així és el, que eliminarà aquest límit a partir de l'any 2024. Així doncs, als aeroports del país britànic no caldrà ni tirar l'abans de passar elni haver de portaren format més reduït a la. Això, val a dir, també es produeix per un canvi en el sistema de seguretat.I és que tal i com explica el diari The Times, als principals aeroports del Regne Unit se'ls ha demanat que com a màxim a mitjans del 2024 instal·linmés avançats. Això permetrà passar més de 100 ml pel control de seguretat. Aquesta tecnologia, però, per ara encara està en fase de prova als aeroports deCal recordar que aquesta limitació es va implementar als aeroports de tot el món després que es frustrés unque volia tirar set avions introduint a bord explosius líquids camuflats com a refrescos. Aquests nous escàners CT, que funcionen peri amb alta resolució, permet veure les maletes des de tots elsi, per tant, detectar qualsevol

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor