Sam Worthington, protagonista d'Avatar, confessa que la fama el va fer caure en l'alcoholisme

La sagaés, sens dubte, un conjunt de pel·lícules que no deixen al món del cinema indiferent.que va commoure tota una època i es va convertir en, amb encom a protagonistes.Les carreres d'ambdós actors van escalar desorbitalment després de la pel·lícula, que just ha estrenat la segona part aquest divendres als cinemes, tretze anys després:Worthington interpretaigual que en la primera pel·lícula.Amb motiu de l'estrena, Worthington ha concedit una entrevista a la revista Vanity, on ha confessat queque provocava que es comportés com el que ell mateix anomena, unja que es tornava erràtic i amb les emocions a flor de pell, i posessin en risc la seva relació amb la família i dona.Tothom li demanava fotografies i el paraven a tot arreu, i això li provocavaWorthington confessa que l'alcoholisme és un problema comú a, país de procedència de l'actor. Després d'un ultimàtum per part del seu entorn proper, l'actor adonar-se de la gravetat de la qüestió i va canviar d'hàbits.

