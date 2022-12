«Pokémon» s'acomiada d'Ash Ketchum i del seu inseparable Pikachu

I després, què?

Tot té un final i encara que en el cas d'ha resultat ser feliç, la notícia és certament trista per a molts dels fans de. Ell i el seu inseparabledeixaran de ser els protagonistes de l'anime a partir de 2023, any en què s'incorporaran noves cares a la saga. Després de 25 anys intentant conquistar el Campionat Mundial, en l'últim capítol de Pokémon Ultimate Journeys Ketchum va aconseguir convertir-se en el millor entrenador Pokémon del món. La seva és, per tant, unaPerò encara tenim temps de gaudir-los una mica més i és que les aventures d'Ash i Pikachu, que van començar a Poble Taujana el 1997, acabaran l'any que ve ambque començaran a emetre's al Japó el 13 de gener. El comiat serà una mena d'homenatge al llegat de l'entrenador i els seus amics, però tal com han assegurat des de The Pokémon Company també servirà per oferir "una visió del que elpot oferir a l'entrenador més fort del món". A més a més, els creadors han explicat que els nous capítols "no només celebren la monumental fita del nostre heroi, sinó que també serveixen com a expressió dede Pokémonque s'han unit a l'Ash i al Pikachu al llarg del camí".Un cop tancada aquesta llarga i emocionant etapa per als seguidors i seguidores de la franquícia, Pokémon continuarà creixent ambque, segons la informació que ha transcendit, estan pensades per "atrapar les noves generacions". De fet, els seus creadors ja han permès fer un petit tastet de la sèrie que vindrà: tot i que encara no té nom, tindrà com a protagonistes, que tindran com a objectiu convertir-se en els millors entrenadors del món en un viatge similar al de l'Ash i el Pikachu.A hores d'ara, es coneix que el nou anime transcorrerà a Paldea, on es desenvolupen els nous jocs Escarlata i Violeta. També s'han deixat veure els tres Pokémon inicials de Paldea: Sprigatito, Fuecoco i Quaxly. Encara que Ash i Pikachu deixin de ser els protagonistes de la franquícia,. Aparicions que, de totes totes, sempre fan il·lusió als fans, de la mateixa manera que aviat ho faran el Brock i la Misty.

