Descobreixen per què les dones tenen més risc de patir Alzheimer

Científics de l'Scripps Research i de l'Institut Tecnològic de(MIT), als, han trobat una pista sobre la causa molecular de l', que també podria explicar per què lescorren mésde patir la malaltia. A l'estudi, publicat a la revista Science Advances, els investigadors van descobrir que una forma especialment perjudicial i químicament modificada d'unaimmunitària inflamatòria anomenadaestava present en nivells molt més alts als cervells de les dones que havien mort amb la malaltia, en comparació dels homes que havien mort amb la malaltia.També van demostrar que l'-la producció del qual disminueix durant la- protegeix normalment contra la creació d'aquesta forma de complement C3. "Les nostres noves troballes suggereixen que la modificació química d'un component del sistema del complement contribueix a l'Alzheimer i podria explicar, almenys en part, per què la malaltia afecta predominantment les dones", afirma el doctor, autor principal del estudi.L'Alzheimer, la forma més comuna deque es produeix amb l'envelliment, sempre és, normalment a la dècada següent a la seva aparició, i no hi ha cap tractament aprovat que pugui aturar el procés de la, i molt menys revertir-lo. Elstampoc no saben del tot per què les dones representen gairebé dos terços dels casos. Ara, amb aquest nou estudi, la resposta sembla estar més a prop.

