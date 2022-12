Lesdel món es caracteritzen per la seva diversitat de colors. N'hi ha de llises, ambverticals o horitzontals, amb detalls d'fins i tot, però hi ha un color que, si recorrem les diferents banderes que existeixen no trobarem a pràcticament enlloc. Es tracta deli té un motiu històric.En l'actualitat, delsque hi ha al món, només dos compten amb aquest color a la seva bandera, i només de forma que gairebé passa desapercebuda: es tracta de, que té un petit lloro d'aquest color, ien una franja de l'que té dins l'escut. En la resta, el color morat és totalment inexistent.En el passat, el color morat era molt estrany i costós d'aconseguir, fet pel qual només les persones de millor estatus econòmic el podien fer servir per les seves. De fet, aquest color ha estat històricament vinculat a lai a les. Pel seu elevat cost, doncs, a l'hora de dissenyar les banderes sempre va ser obviat.Però, perquè era tan car? Això es deu a què antigament el color morat s'obtenia d'un petit mol·lusc que només es trobava en un punt del. En concret, en les aigües prop de la ciutat de, al. A més, per aconseguir un sol gram de la tinta necessària calien 9.000 exemplars del mol·lusc.Això, però, va passar fins al 1856, quan el químic anglèsva crear per accident el color morat sintètic mentre feia una altra investigació vinculada amb la curació de la. D'aquesta manera, el color morat va fer-se més fàcil de produir i vendre, fent-se també més barat. Ara bé, llavors, la majoria de les actuals banderes del món ja estaven creades.

