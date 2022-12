La previsió del temps per Nadal arriba amb sorpresa per Cap d'Any

Donant un cop d'ull al pronòstic de les setmanes de Nadal i de Cap d'Any, sembla que la temperatura quedarà per sobre de la mitjana climàtica.

Tot i això, afavorit per una entrada de vents de component sud. pic.twitter.com/FKNb77CruS — Meteocat (@meteocat) December 15, 2022

Segons les últimes previsions,i pertorbacions que han mullat el país durant diversos dies. El que s'ha batejat com la borrascaja ha perdut molta força i els meteoròlegs i meteoròlogues han pronosticat que diumenge haurà millorat considerablement el temps.Així, la setmana que ve, la que encetarà Nadal, començarà ambi amb un destacat increment de les temperatures. En el conjunt de l'època festiva, el Servei Meteorològic de Catalunya () ha estimat que en ambdues setmanes la temperatura estarà per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any. Serà el vent del sud el que ajudi en aquest fenomen.No obstant això, el pronòstic no és tan uniforme sobre les. El Meteocat ha vaticinat que un anticicló mediterrani dominarà la setmana de Nadal i, per conseqüència, l'ambient serà més sec. Però en la setmana del 26 al 31, el context canviarà. L'anticicló es desplaçarà, cosa que permetrà l'arribada de noves pertorbacions. És a dir, la setmana de Cap d'Any podria ser més plujosa.

